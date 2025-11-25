Energy挺公益全員出席！書偉、坤達將現身 驚喜加碼大咖天后

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治將化身聖誕老人 平安夜將歌聲包裝成禮物送給大家。相信音樂提供

Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治等歌手合唱公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，這首歌曲重新演繹了五月天2004年發行的曲目，並將於12月24日（三）晚間8點齊聚台北大全聯內湖店舉辦《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會。這次演唱會也是Energy在坤達、書偉閃兵事件後，唯二保留的演唱會演出。

《HOHOHO！唱響平安夜》演唱會卡司除了Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治外，更邀請到「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫加入，當天每組歌手將帶來精彩演出與驚喜歌曲，並將聯手合唱〈聖誕夜驚魂〉，一起用歌聲點亮平安夜。

廣告

蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治這回將化身為聖誕老人，搶先在平安夜晚上把音樂包裝成禮物送給現場觀眾。聊到小時候收聖誕禮物的經驗，白安分享她的父母會把聖誕襪放在她房門口，第一個聖誕禮物是香水，讓眾人一聽都相當驚訝。

丁噹則笑說小時候把鞋子放在窗口外面，但天亮打開時卻空無一物。暖男鼓鼓呂思緯則貼心回覆丁噹：「接下來妳放，每年都會有禮物，我們會幫妳準備！」展現暖男性格。

蘇慧倫也將驚喜參與 以溫暖歌聲陪大家過節。相信音樂提供

蕭秉治則表示自己每年都會親手佈置聖誕樹，相當有儀式感。值得一提的是，目前暫停公開演出的Energy也將全員出席，投入早已規劃的慈善演出工作，為公益盡一份心力。

演唱會於12月24日晚上8點在台北大全聯內湖店舉辦，用愛唱響平安夜。此外，白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治也將在11月29日晚上7點，出席於台北大全聯內湖店（停車場）的聖誕點燈活動，為2025年聖誕節揭開序幕。 《HOHOHO! 唱響平安夜》公益演唱會≡≡ #免費入場 時間：2025/12/24 (三) 20:00 地點：大全聯內湖店（停車場）臺北市內湖區舊宗路一段188號



