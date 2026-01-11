Energy捲閃兵案小巨蛋開唱！書偉道歉 坤達謝柯佳嬿「把我接住」

唱跳男團Energy成員坤達和書偉先前因閃兵案遭起訴，昨（10）晚按照原定計畫在台北小巨蛋開唱，書偉在演唱會最後向粉絲鞠躬道歉，表示不好意思讓大家擔心了；坤達則謝謝團員和老婆柯佳嬿陪伴他、不離不棄。

帥氣勁裝搭配5公尺高的銀色戰馬，在舞台上使出渾身解數，Energy走過團員坤達、書偉閃兵風波後，10日晚間照常在小巨蛋開唱，帶來新歌〈馬上去〉、〈有多久〉，還有經典的〈多愛我一天〉、〈放手〉和〈星期五晚上〉等，大批歌迷到場朝聖。

Energy周末在小巨蛋連唱兩天。圖／相信音樂提供

然而當天撞場台北大巨蛋金唱片頒獎典禮，隊長牛奶笑說，看到現場滿滿的粉絲還是很感動，因為隔壁大巨蛋來了很多小鮮肉、小花旦、天后，但大家還是願意到小巨蛋，「代表我們才是你們的青春、你們的小鮮肉」，掀起全場尖叫歡呼聲。

而在演唱會尾聲，涉入閃兵案的書偉、坤達有感而發，坤達忍淚謝謝四位團員，更謝謝一直陪著他的老婆柯佳嬿不離不棄；書偉則說，之後有一段時間沒辦法跟歌迷見面，請大家給他一點時間，好好整理自己，等到春暖花開的時候再一起唱跳。今晚Energy在小巨蛋還有一場演唱會，結束後將休團到今年6月底。

捲入閃兵案，書偉、坤達演唱會有感而發。圖／相信音樂提供

