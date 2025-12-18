Energy掃除陰霾 張書偉當爸 謝京穎喜懷雙胞胎，大喜臨門

謝京穎18日宣布懷上雙胞胎。（取自instagram.com/orange_hsieh）

男團Energy成員坤達、張書偉皆因閃兵案認錯道歉，團體休團至明年6月底。18日張書偉老婆謝京穎表示，近期都在拍8點檔戲劇，戲劇告一個段落也分享喜訊，家裡一次多了2名新成員，懷上雙胞胎，和張書偉明年將升格新手爸媽。

張書偉和謝京穎明年將升格爸媽，謝京穎於文末寫下：「一次2個雙馬寶，年末最甜蜜的聖誕禮物。」

張書偉老婆謝京穎在社群媒體宣布懷上雙胞胎，「我們家一次多了2個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福，相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望。」