ENERGY攻蛋！坤達哽咽告白柯佳嬿 書偉為閃兵鞠躬道歉

「ENERGY」書偉、坤達捲入閃兵案，遭求刑2年8月，團體至明年6月30日暫停所有公開演出活動，但不包括昨（1╱10）起一連2天的「ALL IN 全面進擊」台北小巨蛋演唱會和已安排好的公益活動，坤達哽咽表示：「2年前決定重組，我們就決定不是要走多遠、也不是要去到哪裡。我們願意重新再做這件事，對我來說是非常重要的。」昨天生日的柯佳嬿雖沒到場，但他除祝老婆生日快樂外，也向她說聲「辛苦了」，並感謝她這段時間的支持與鼓勵。

書偉也鞠躬道歉：「抱歉讓大家擔心。」希望能好好面對，給他一點時間整理自己，相約未來再一起唱唱跳跳，他認為人生最精采就在這2年，不僅重新與「ENERGY」相遇、結婚、得金曲獎，也失去最愛的父親，並開始學會當父親。

牛奶自認不是最完美的歌手，但「ENERGY」會認真把最好的表演帶給大家，並對粉絲說：「珍惜雙向奔赴的感覺，你們給我們的鼓勵、能量，都可以讓我們跳脫生活的煩事、發洩生活的壓力，一起享受我們的音樂跟表演，真的很謝謝大家。」

阿弟則表示出道走過風風雨雨，有許多歌迷他都記得相當清楚，「在我沒當歌手身分時都還是來支持我，真的很謝謝你們，我很榮幸、很幸運有這麼多家人，我愛你們。」

Toro想起出道時不被家裡看好，哽咽地說：「今天應該是我父母第1次一起來看我表演。2年前我們決定在一起時，我們就不是5個人，我們是1個而已。」不管遇到任何事情，都決定一起去體驗、證明自己。

「ENERGY」也攜手用心音樂，於「HOHOHO！唱響平安夜」演唱會時捐出500萬元，其中包含這次小巨蛋演唱會部分演出酬勞，善款將捐贈予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，盼透過實際行動傳遞更多溫暖與正向力量。

