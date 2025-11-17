Energy書偉不要看！謝京穎遭下藥溺水 冷到「全身痙攣」險休克

記者宋亭誼／台北報導

八點檔《好運來》近日劇情迎來高潮，由謝京穎、陳家逵、楊皓崴三人主演的泳池溺水戲，情節驚險又充滿反轉。劇中謝京穎飾演的「可薇」遭陳家逵（飾演蕭志偉）設計下藥昏迷，讓她必須在「冰泉」中搏命演出，冷到全身痙攣，直言是「極限挑戰」；而楊皓崴則是在救人後體力不支倒地，讓觀眾心疼不已。

謝京穎在低溫冰泉中泡到全身發抖。（圖／民視提供）

謝京穎表示，雖然她沒有恐懼下水，但這次天氣環境和劇情讓她產生極大的恐懼。知道水真的很深，還要在水裡要長時間閉氣，真的滿恐懼的。加上很冷，一直發抖，肚子痙攣。她透露，由於拍攝場地是「冰泉」，水溫極低，身體完全無法適應，「這真的太冷了，我連在水裡等一秒都沒辦法！」每當導演一喊卡，她都必須立刻衝去沖熱水。謝京穎表示，能撐過來覺得自己很棒，展現了演員的敬業精神。

謝京穎強忍低溫完成拍攝。（圖／民視提供）

陳家逵飾演的反派「阿偉」擔綱了陷害可薇的執行者，他不僅趁機下安眠藥，還假裝抽筋引誘可薇下水，再將其壓入水中導致昏厥。陳家逵表示，雖然劇中角色心狠手辣，但他演出時內心其實很掙扎，「要假裝抽筋引她下水，然後還要把她壓在水裡，那種良心不安和執行任務的矛盾情緒是很糾結的。」他也稱讚謝京穎的敬業，表示兩人在冰冷的水中為了不同目的互相拉扯，讓這場戲的張力十足。

楊皓崴泳池邊救女友，一刻不鬆懈。（圖／民視提供）

劇中「子峰」（楊皓崴 飾）趕到後，奮不顧身跳水將可薇救起並進行CPR。楊皓崴在水中動作俐落、表情焦急，展現了對女友的深情。不過子峰在成功救人後，卻因為身體虛弱及巨大的精神壓力，體力徹底透支，開始胸痛、臉色蒼白，最終竟當場倒地昏迷。

楊皓崴透露，為了表現出子峰耗盡心力、瀕臨倒下的真實感，他特地在拍攝前在現場連跑好幾圈，讓自己身體達到極度疲憊的狀態，這樣演出來的虛弱、胸痛和臉色蒼白才能更真實，「子峰是一個身體不好但內心很堅強的人，他必須用盡所有力氣去救可薇，倒下的那一刻是完全放盡了。」而子峰倒地後心臟病發，竟引發下一波讓人意外的劇情發展。

