Energy書偉升格雙寶爸「閃兵又喪父」 狠甩陰霾曝心聲：會珍惜與加油

記者趙浩雲／台北報導

藝人謝京穎與張書偉結婚兩週年，今（18）日宣布懷雙胞胎，夫妻兩升格新手爸爸，書偉爸爸9月過世，10月底又因為涉嫌閃兵遭逮，最後以50萬元交保，而終於迎來當爸爸的喜訊，總算是讓書偉苦盡甘來。

書偉爸爸9月病逝，還緊急取消當天的澎湖演出，相信音樂僅對外表示感謝的理解與支持，對於其餘細節低調未多談，希望給予時間專心處理父親後事、調整好心情，後續工作演出安排皆不受影響。

另外，書偉也捲入了演藝圈的閃兵風波，10月底涉嫌閃兵遭逮，拘提到案後最終以50萬交保，演藝事業因此陷入低潮，據傳謝京穎當時親眼目睹老公被上銬帶走，而她除了第一時間透過經紀公司發聲，隨後也在社群有感而發「這場雨下的很大很急」，表示非常感謝粉絲們願意在這個時候仍為他們撐傘，同時將道路上的泥濘形容成是通往挑戰跟成功的考驗，「我們會努力撐過這段能放慢腳步的時間，再次跟愛我們的人說聲，謝謝。」

廣告 廣告

書偉抵達地檢署。（圖／記者鄭孟晃攝影）

而夫妻倆一直為了求子努力，去年還進行冷凍胚胎療程，努力許久之後，成功懷上雙胞胎，對此經紀公司表示雙胞胎是意外的到來。書偉表示「很開心很期待孩子的到來，開始要跟身邊朋友學習當個新手爸爸了，很幸運能有這個機會跟京穎一起邁向人生的另一個階段，我們會珍惜與加油的，謝謝大家的祝福。」

更多三立新聞網報導

謝京穎大肚藏不住「上週就被發現有孕」帶球趕拍戲 經紀公司：是水腫

謝京穎宣布懷雙胞胎！寶寶預產期曝光 結婚兩年「一次兩個雙馬寶」

鈕承澤假釋出獄！舊愛林秀玲曝「兩人已斷聯」：後來同學會都沒來

不意外朱孝天亂講話！F4推手柴智屏認「太衝動」：他本來就不太世故

