Energy書偉升格2寶爸！親吐逃兵後休團停工近況

書偉（右二）與妻子謝京穎宣布懷上雙胞胎，同時曝光停工在家的近況。(圖／陳俊吉攝)

偶像男團Energy成員書偉和愛妻謝京穎，兩人雙雙在今（18日）公布懷孕喜訊，確定即將升格2寶爸。不過，談到今年面臨的閃兵風暴，書偉也提及目前停工在家的近況。

謝京穎和書偉今共同在社群平台曬出懷孕好消息，並喊話孩子們「謝謝你們選擇了我們...」在這段期間給了他們強大的力量以及滿滿的幸福，相信未來生活會變更加美好且充滿希望。

對此，書偉也向《中國時報》回應：「很開心很期待孩子的到來，開始要跟身邊朋友學習當個新手爸爸了，很幸運能有這個機會跟京穎一起邁向人生的另一個階段，我們會珍惜與加油的，也謝謝大家的關心」。

不過，書偉主動提到逃兵風波之後，團隊停工休息的自身近況，「這段時間都在家裡沉澱與反省，同時準備一月份小巨蛋的演出履行對歌迷的承諾，休團期間會好好做好自己的本分，參與公益回饋社會，也努力準備扮演好父親的角色。」

今年10月21日，檢方從藝人王大陸手機中發起第三波搜索行動，包含Energy成員書偉、坤達都涉及逃兵，其中書偉更被上銬到案說明，事後他也承認罪行，和坤達一同重創Energy的演藝之路。所幸，原定在明年小巨蛋的開唱計畫不變，讓歌迷鬆了一口氣，盼兩人早日度過難關，好好面對司法。

