Energy書偉坤達鞠躬致歉

Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會11日在台北小巨蛋劃下句點，由於成員坤達、書偉陷閃兵風波遭起訴，前晚演出結束後Energy就會休團半年，書偉在台上鞠躬致歉：「很抱歉因為年輕時錯誤決定，讓大家必須等待我們、讓我的團員們必須休息，真的很抱歉！」他表示，「我不會推卸責任，不管結果是怎樣都會去面對、整理自己，我會做好榜樣、不會逃避。」也謝謝成員們一路相伴。

阿弟前晚演唱時數度泣不成聲，他回想起兩年前第一場小巨蛋演唱會的感動，感性說：「可以再拿起麥克風，我等了好久。但人生總有起起伏伏，錯了就面對，還是要繼續朝目標前進，所以我們為自己加油、為大家加油，我們要繼續下去。」

Toro坦言得知消息時曾對坤達說「我們沒了！」但歷經分合與成長，如今自己已跟20年前不太一樣，「對我們五個來講，不管什麼事會一起承擔、一起面對。」坤達也表示，兩年前重新組團，沒想過要走到哪裡，「接下來這段時間會把自己照顧好，下次見面我們一定都會更好。」

Energy唱完最後一首安可曲〈永遠不說再見〉後，歌迷仍依依不捨高喊「Energy」，散場超過15分鐘仍不願離去。Energy再度上台清唱〈分合〉，台上台下眼眶泛淚，五人再度向歌迷道謝：「謝謝大家的陪伴，我們永遠不說再見，一定會再回來，好嗎？」與所有歌迷約定下次再見。