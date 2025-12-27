Energy書偉妻懷雙胞胎！曝光「超不科學辣照」網狂讚

謝京穎懷雙胞胎身材依舊像少女。（圖／翻攝自謝京穎臉書）





Energy成員書偉與八點檔女星謝京穎結婚2年，在男方捲入閃躲兵役案後，夫妻倆宣佈迎來雙胞胎喜訊；聖誕節當天她曬出火辣身材美照，一點也不像懷孕的狀態，幸福喊道：「你們的聖誕節好嗎？我們3個都很好喔！」

謝京穎日前在臉書分享，平安夜跟朋友出門感受聖誕節氣氛的美照：「吃了好吃的一餐加上近期最愛的雞蛋糕，放鬆心情到處走走逛逛，整個是身心靈充滿電的一天，真的好久沒有分享休假的生活狀態，突然有點想念！」

照片中謝京穎身穿大地色系針織洋裝、配上長版西裝外套，合身設計的服裝卻不見孕肚隆起，她露出白皙美腿顯見四肢依舊纖細，臉蛋也沒有浮腫狀況出現；網友狂讚「漂亮的準媽咪」、「漂亮美美的孕媽咪」、「祝雙胞胎都平安快樂，在媽媽肚子裡慢慢快樂長大。」



