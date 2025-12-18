Energy書偉愛妻懷雙胞胎！謝京穎報喜：給我們強大的力量

女星謝京穎於2023年與Energy團員張書偉登記結婚，並在2024年6月補辦婚宴。18日她證實懷上雙胞胎，曬出與丈夫張書偉同框手拿著超音波照片，表示：「這給了我們強大的力量和滿滿的幸福。」

謝京穎宣布懷雙胞胎。（圖／翻攝謝京穎臉書）

謝京穎18日在臉書表示，2025年12月18日是他們結婚2週年，家裡一次多了兩個新成員，「謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福，相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望。」

對於一次迎來兩個馬寶寶，謝京穎認為是年末最甜蜜的聖誕禮物，「帶著大家的祝福與期待，相約明年春暖後見面吧，歡迎光臨《張宅》 我們的寶貝們。」

張書偉與謝京穎2024年6月補辦婚宴。（圖／翻攝自張書偉shuwei 臉書）

謝京穎全文：

2025.12.18結婚兩週年

我們家一次多了兩個新成員

謝謝你們選擇了我們是我們的幸運

給了我們強大的力量和滿滿的幸福

相信有你們陪伴的未來

我們會變得更美好也充滿希望

帶著愛我們的大家給予的祝福與期待

相約明年春暖後見面吧

歡迎光臨 《張宅》 我們的寶貝們

#一次兩個雙馬寶

#年末最甜蜜的聖誕禮物

