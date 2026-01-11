Energy書偉才升格雙胞胎爸！謝京穎「突血流不止」親揭真實原因

記者徐珮華／綜合報導

男團「Energy」昨（10）日晚間於台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，「大嫂團」Mei（邱馨葦）、謝京穎都到場力挺，其中成員書偉演出時甜吻謝京穎的手，畫面閃瞎全場。不過懷孕數個月的謝京穎，事後在社群平台透露，自己不僅哭到淚流不止，就連鼻血也止不住。

Energy台北小巨蛋「ALL IN 全面進擊」演唱會，左起書偉、阿弟。（圖／相信音樂提供）

謝京穎上月宣布懷上雙胞胎喜訊，昨晚挺著孕肚現身Energy演唱會，坦言近期因服用抗凝血劑，已多次出現流鼻血狀況，觀看演唱會時也難以倖免，鼻血甚至滴到襪子與鞋子上，離場時還被觀眾捕捉到狼狽身影。貼文曝光後，引來不少網友留言關心，紛紛喊話「請橘子保重身體」、「保重身體多休息，媽媽真的很偉大」、「辛苦妳了，好好休息喔」。

謝京穎朝聖Energy演唱會，意外流鼻血。（圖／翻攝自謝京穎Threads）

此外，Energy昨晚Talking環節時，預告書偉雙胞胎女兒出生後，他在家中地位恐怕比貓咪還低；不過書偉對此甘之如飴，笑回「我心甘情願」，更不忘隔空告白「老婆我愛你」。談及閃兵風波，書偉則約定好待案件塵埃落定後再見面，笑說到時將向大家請教包尿布、泡奶瓶技巧，新手爸爸的喜悅完全藏不住。

