Energy書偉捲閃兵停工！ 老婆謝京穎懷上雙胞胎：相約明年春暖後見面

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

男團「Energy」成員張書偉因閃兵案停工中，外界也十分關心老婆謝京穎的肚皮動靜。今(18)日恰逢小倆口的結婚兩週年，謝京穎也宣布懷孕喜訊，透露明年春暖後將迎來2個小寶貝，直呼是年末最甜蜜的聖誕禮物。

謝京穎臉書全文：

2025.12.18結婚兩週年

我們家一次多了兩個新成員

謝謝你們選擇了我們 是我們的幸運

給了我們強大的力量 和 滿滿的幸福

相信有你們陪伴的未來

我們會變得更美好也充滿希望

帶著愛我們的大家給予的祝福與期待

相約明年春暖後見面吧

歡迎光臨 《張宅》 我們的寶貝們

#一次兩個雙馬寶

#年末最甜蜜的聖誕禮物

