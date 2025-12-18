Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊

謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。

謝京穎與書偉結婚兩年，懷上雙胞胎（圖／翻攝自IG）

謝京穎發文

2025.12.18💍結婚兩週年

👨🏻➕👩🏻🟰👶🏻🧡👶🏻

我們家一次多了兩個新成員✌🏻

謝謝你們選擇了我們 是我們的幸運🍀

給了我們強大的力量 和 滿滿的幸福🫶🏻

相信有你們陪伴的未來

我們會變得更美好也充滿希望

帶著愛我們的大家給予的祝福與期待

相約明年春暖後見面吧

歡迎光臨 《張宅🏠》 我們的寶貝們🧡

#一次兩個雙馬寶🐴🐴

#年末最甜蜜的聖誕禮物🎁