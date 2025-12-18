ENERGY書偉當爸了！謝京穎宣布懷雙胞胎「迎2個馬寶寶」

ENERGY成員、45歲張書偉2023年和小他13歲的謝京穎結婚，書偉最近身陷閃兵風波陷入低潮，今(18日)謝京穎報喜宣布懷孕，且一懷就是雙胞胎，將在明年迎接兩個馬寶寶，引來粉絲祝福道賀。

謝京穎今曬出和書偉一起手拿超音波照的合影，甜蜜宣布晉升為新手爸媽，謝京穎說結婚兩周年，明年將一次迎接兩個新成員，「謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福，相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望」。

謝京穎開心表示，這是年末最甜蜜的聖誕禮物，一次要迎接雙馬寶寶。而她去年傳出臉部水腫、剛完成凍卵療程，據知她共取出33顆卵子，她分享取卵當天過程，必須搭配生理期週期，且取卵時間剛好是老公生日11月4日，讓她認為「一切都是最好的安排」，「這個日子成了我們最難忘的經歷，平凡的度過最有意義的人生大事」。

本月10日另有媒體報導，謝京穎在八點檔《好運來》中明顯幸福肥、雙下巴明顯、小蠻腰變粗，謝京穎經紀人沒否認，只說：「她說她都在工作耶，可能水腫吧！」今終於公開喜訊，粉絲回應：「果然是懷孕了，難怪這次沒有太多回覆」、「好棒喔～兩寶一起來」、「恭喜老爺～賀喜夫人～」、「成雙成對～太驚喜了」。

