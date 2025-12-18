Energy書偉當爸了！鬆吐真實心聲 「閃兵又喪父」停工現況曝光

記者徐珮華／台北報導

男團「Energy」張書偉與八點檔女星謝京穎結婚2年，今（18）日驚喜宣布女方懷孕喜訊，將於明年春天後迎來雙胞胎，消息一出湧入各界祝福。而書偉日前歷經喪父、閃兵案低潮，如今即將升格雙寶爸，也向《三立新聞網》吐露心聲：「我們會珍惜與加油的，謝謝大家的祝福。」

張書偉、謝京穎結婚2年，正式升格新手爸媽。（圖／VISION海外婚禮婚紗攝影團隊提供）

書偉對於能與愛妻邁入人生另一階段直呼幸運，已開始向身邊朋友請益新手爸爸的準備事項，十分期待孩子的到來。目前因閃兵案停工的他，坦言這段時間持續沉澱與反省，同時為Energy明年1月小巨蛋演唱會做準備，承諾：「休團期間會好好做好自己的本分，參與公益回饋社會，也努力準備扮演好父親的角色。」

謝京穎在結婚2週年這天，驚喜曬出超音波照宣告「我們家一次多了兩個新成員」，直呼是年末最甜蜜的聖誕節禮物。經紀公司鳳凰藝能透露她僅植入一顆胚胎，但書偉家族有雙胞胎基因，因此「雙胞胎是意外的到來，真的很驚喜」。公司也強調，現階段最重要的是一家四口平安健康，未來工作安排將以她的身體狀況為優先考量。

謝京穎公開雙胞胎超音波照片。（圖／翻攝自謝京穎IG）

書偉回應：

很開心很期待孩子的到來，開始要跟身邊朋友學習當個新手爸爸了。很幸運能有這個機會跟京穎一起邁向人生的另一個階段

，我們會珍惜與加油的，謝謝大家的祝福。

謝謝大家的關心，這段時間都在家裡沉澱與反省，也同時準備一月份小巨蛋的演出履行對歌迷的承諾。休團期間會好好做好自己的本分，參與公益回饋社會，也努力準備扮演好父親的角色。

