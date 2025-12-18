Energy書偉當爸 馬年喜迎雙胞胎

書偉（左）與謝京穎婚後感情甜蜜，18日宣布懷上雙胞胎好消息。（資料照片）

「Energy」成員書偉與老婆謝京穎18日歡慶結婚2周年紀念日，更宣布懷上雙胞胎喜訊，「一家變四口」，預計將在明年春天迎接雙胞胎誕生。書偉開心表示，「很期待孩子的到來，開始要跟身邊朋友學習當個新手爸爸了，很幸運能有這個機會跟京穎一起邁向人生的另一個階段，我們會珍惜與加油的，也謝謝大家的關心。」

Energy去年風光宣布復出，更以唱跳舞曲〈星期五晚上〉奪得今年金曲獎「最佳年度歌曲」，未料書偉及坤達爆出閃兵風波形象大傷，唱片公司先前宣布Energy至明年6月30日全面暫停團體活動，目前僅剩公益活動以及明年1月10、11日的兩場小巨蛋演唱會如期。

書偉昨透露，這段時間都在家沉澱與反省，同時準備1月小巨蛋的演出履行對歌迷的承諾，「休團期間會好好做好自己的本分，參與公益回饋社會，也努力準備扮演好父親角色。」

將在明年迎接兩個馬寶寶，謝京穎說，「謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運，給了我們強大的力量和滿滿的幸福，相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望」。