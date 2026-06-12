Energy書偉認了閃兵！出庭稱「自首」拚緩刑：剛生雙胞胎女兒 檢方秒打臉

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Energy書偉砸15萬閃兵，遭求刑2年8月，到新北地院出庭認錯。讀者提供



偶像團體Energy團員書偉（本名張書偉），涉嫌砸15萬裝病閃兵，遭新北地檢署起訴求刑2年8月。新北地院今天開庭，他當庭認罪，承認拿10萬到20萬元現金給首腦陳志明協助逃兵，但拿妻子剛生雙胞胎為由拚緩刑，委任律師則透露閃兵案發生後他考慮自首，但怕影響收入才作罷。檢方則打臉，指他當時曾搜尋新聞，面臨檢警上門拘提才承認，根本沒想過「自首」。

新北地檢署查出，閃兵集團首腦陳志明在2010年至2011年間，涉嫌收取10萬到30萬不等，協助藝人修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人裝病閃兵，檢方對陳志明求刑6年，修杰楷等5人求刑2年8月。

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書偉今天出庭承認當年假裝高血壓逃兵，其委任律師則求情說，當年因為人氣問題工作銳減，且2007年的年收入僅2800元，他是為了扶養父母等長輩，逼不得已才犯案。律師也表示，去（2025）年2月閃兵案爆發時，書偉原本考慮自首，不過當時剛復團，他怕影響到廠商和成員等，還沒自首就被拘提。

Energy書偉出庭認罪。讀者提供

律師強調，書偉被拘提後完全配合調查，主張書偉從事演藝工作時經常參與公益，且目前妻子謝京穎剛誕下雙胞胎女兒，書偉必須扛起房貸及家庭經濟，希望法院能從輕量刑或宣告緩刑，他也同意附條件緩刑。此外，檢辯對於書偉的役期意見不同，法院將函詢內政部役政司確認。

不過，法官今天當庭勘驗書偉的手機，發現他在去年有在網路上搜尋「兵役」關鍵字，且閃兵案曝光後，他還傳訊詢問有沒有媒體問過。檢方反嗆，書偉的主張不符事實，指閃兵案去年2月爆發，他卻拖到10月檢警上門拘提才坦白，顯見根本沒有自首的意思。

而庭訊末了也出現意外騷動，陪同書偉的友人竟當庭拿手機拍照，遭法官活逮，旋即指示通譯火速檢查手機並刪除照片。

書偉庭訊結束時大方受訪，他表示，對於自己犯下錯誤影響兵役公平，「想再次向社會大眾說抱歉，對不起，接下來的審理，我會繼續反省、配合司法調查，謝謝大家」。

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