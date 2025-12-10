Energy書偉閃兵工作停擺！小13歲妻發福疑懷孕 謝京穎回應藏玄機

【緯來新聞網】謝京穎嫁給大13歲「Energy」書偉已經2年，於去年6月補辦婚宴，近日在民視八點檔《好運來》明顯圓潤，不僅冒出雙下巴，且原本的小蠻腰變成筆直的水桶腰，難不成是真的「好孕來」？經紀人今晚（10日）給出回應：「她說她都在工作耶，可能水腫吧！」但沒直接否認。

謝京穎圓了不少。（圖／翻攝民視八點檔臉書）

45歲書偉回歸男團Energy後，事業再創高峰，也沒時間在和老婆定情的八點檔舞台演出，不過卻在當紅之際，被抓到十多年前違法閃兵，導致演藝事業暫時停擺。



不過即便人生出現意外插曲，謝京穎依舊陪在老公身邊，且近日相較於過去四肢纖細、平坦小腹，這陣子在《好運來》的身形明顯腫了一圈，福相很多。



關於兩人生子計畫，去年11月5日《好運來》開鏡時，謝京穎帶著水腫的臉龐，坦言婚宴結束後，和老公都投入工作，生子的事只能順其自然。當天會水腫，她大方分享是因為剛凍卵，31歲還算年輕的子宮，一共取了33顆卵子。時隔1年，她看起來不只水腫，而是身形整個起變化，經紀人說得保守，或許喜訊只是時候未到。

謝京穎（左）和書偉結婚已經2年了。（圖／翻攝謝京穎臉書）

