Energy書偉閃兵役案「沒收入要養家」求輕判 謝京穎坐月子吐心聲
Energy成員張書偉涉嫌閃躲兵役，遭具體求刑2年8個月有期徒刑，12日在律師陪同下應訊。庭上他以要扶養雙胞胎女兒，是家中經濟支柱為由，盼法官能輕判，對此，正在坐月子的老婆謝京穎做出回應。
雙胞胎女兒5月出生
謝京穎於5月中旬平安產下雙胞胎，張書偉當時開心報喜，「歡迎我們家的兩位小美女，登陸地球已經幾天了，花了一點時間才能和你們說聲，我們一家母女都平安，生雙胞胎真的不容易，老婆辛苦了。」宣告新手爸媽正式上線。
曾年收僅3800元 求法官輕判
然而，張書偉去年10月開始，深陷閃兵役風波，之後工作全面停擺，今日開庭，他步出法院時受訪坦言，表示全然認錯，再次向社會大眾道歉，而其委任律師主張，張書偉2007年整年收入僅有3800元，為了能夠工作，才做出閃躲兵役的錯誤選擇，如今背負家庭重擔，懇求法院輕判。
謝京穎坐月子吐心聲
對此，謝京穎所屬的鳳凰藝能回應，「謝京穎目前正在坐月子，好好補養身體，她忙於雙胞胎寶寶的日常生活，新手媽媽努力照顧好自己與寶寶，讓爸爸沒有後顧之憂！謝京穎在孕期也沒有閒著，經紀公司也幫她接了一些溫馨可愛的業配，也維持一定的收入。」尚無陷入嚴重的經濟窘況。
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