Energy書偉閃兵案出庭 助理「拿手機偷拍」！法官當場抓包

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

張書偉今天前往新北地方法院開庭，助理（黑衣者）在法庭內持手機拍照。

男團「Energy」成員張書偉涉逃兵遭新北地檢署起訴，檢方求刑2年8月徒刑。新北地方法院今（12日）上午傳喚張書偉到庭應訊。庭訊接近尾聲時出現插曲，張書偉的助理因在旁聽席突然舉手機拍卷證資料，當場遭法官發現並要求刪除。

張書偉今日上午在律師及助理共4人陪同下現身新北地院，進入法庭後，一名助理坐在張書偉與律師後方，另一名助理坐在後方的旁聽席聆聽審理。

法官開庭後，首先針對起訴書遭退回一事詢問張書偉，法官指出，法院先前曾寄發起訴書至張書偉的戶籍地址，卻遭該社區管理委員會以「這邊沒有這個人」為由退件。不過張書偉澄清，該處確實為住址，後續相關訴訟文書一樣能夠正常接收。

助理旁聽席舉手機拍照 法官檢視刪除

開庭接近尾聲時，在旁聽席的助理突然拿起手機拍照，疑似在拍攝相關卷證資料，被坐在審判席上的法官發現。

廣告 廣告

由於當下法庭內並無配置法警，法官隨即指揮通譯上前處理，通譯依指示檢視該名助理的手機相簿與「最近刪除」項目，現場確認相關違規拍攝的照片皆已確實刪除。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／50萬粉JKF女郎鼻頭埋線3年竟「破皮而出」！ 誤信百萬網紅閨密險毀容 醫挖出驚：非合法線材

獨家／逆轉！特教師灌朝天椒、尿布套頭虐生 法院判勝訴「可繼續當老師」

愛爾麗自救會正妹律師驚人背景曝！「三戰司法官」成雙榜法律人

在路易莎講電話 女子遞紙條叫他安靜「影響大家讀書」…兩派網友戰翻！