Energy書偉閃兵案開庭！坦承花15萬買「地中海貧血」 首公開道歉

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Energy成員張書偉閃兵案，今（12）日上午首度開庭，張書偉低調現身，也首度面對鏡頭向社會大眾道歉。他庭訊中坦承犯行，不過主張原本有意自首，檢方當庭駁斥，認為張書偉遭查獲前，長達8個月都未主動投案，有僥倖心態。

戴鴨舌帽、口罩，Energy成員張書偉去年因為閃兵案被拘提，50萬交保後完全沒有露面，再度現身是首度開庭，頭髮還冒出幾根白髮，看起來有些憔悴。庭訊後張書偉首度面對鏡頭，向社會大眾道歉，對於自己犯下的過錯，影響到兵役公平性，想再次跟社會大眾說一聲抱歉，接下來審理期間，會繼續反省自己，並配合司法調查。

主張原本有意自首 檢當庭駁「有僥倖心態」

開庭時張書偉坦承犯行，說找到閃兵集團主嫌陳志明之後，直接接洽怎麼逃避兵役，花了15萬買假的「地中海貧血」病例。他也動之以情，說當時團體有成員離開，演藝工作量減少、收入低迷，加上得負擔家中長輩生活開銷，才會做出錯誤決定；辯護律師也主張，張書偉在檢警偵辦初期就有自首念頭，擔心影響其他成員，才遲遲未出面。

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但檢方直接反駁，張書偉直到遭拘提前，都還在討論兵役相關事宜，看不出來有意自首。辯護律師再強調，張書偉犯後態度良好，投入公益請求法官從輕量刑，給予緩刑機會。閃兵案滾雪球，從一線男星到偶像團體成員，張書偉被新北地檢署起訴，建請量處2年8月徒刑，法庭攻防正要展開。

新北／吳柔廷、彭以德、饒永忠 責任編輯／施佳宜

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