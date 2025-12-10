Energy書偉閃兵遭逮 嫩妻謝京穎「臉圓肚凸」遭疑有孕！經紀人回應了

記者宋亭誼／台北報導

謝京穎與男團「Energy」成員張書偉結婚2年，備孕進度備受外界關切。而謝京穎近來緊鑼密鼓拍攝八點檔，卻被眼尖網友發現身形似乎圓潤許多，小腹也有些凸出，被外界懷疑有孕。對此，謝京穎所屬經紀公司鳳凰藝能也回應了。

謝京穎透過經紀公司回應懷孕傳聞。（圖／翻攝自謝京穎臉書）

謝京穎近來被指出體態與臉型明顯圓潤，肚皮動靜再度備受討論，不過謝京穎所屬經紀公司鳳凰藝能回應：「謝京穎一直在工作，近期《好運來》也要完結篇了，正在趕拍中；可能因為工作忙碌，所以螢光幕上顯得水腫吧。」

謝京穎在鏡頭上略顯圓潤。（圖／翻攝自謝京穎臉書）

張書偉10月底涉嫌閃兵遭逮，拘提到案後最終以50萬交保，演藝事業因此陷入低潮，據傳謝京穎當時親眼目睹老公被上銬帶走，而她除了第一時間透過經紀公司發聲，隨後也在社群有感而發「這場雨下的很大很急」，表示非常感謝粉絲們願意在這個時候仍為他們撐傘，同時將道路上的泥濘形容成是通往挑戰跟成功的考驗，「我們會努力撐過這段能放慢腳步的時間，再次跟愛我們的人說聲，謝謝。」

