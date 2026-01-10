Energy書偉、坤達閃兵仍攻蛋開唱！哽咽吐內心話 他謝愛妻柯佳嬿給鼓勵

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會於今（10）日於台北小巨蛋登場，團員書偉、坤達日前爆出閃兵風波，重創形象，連帶影響團體得跟著休團，兩人也特別在演唱會最後分享這陣子的心情，書偉鄭重道歉，坤達感謝愛妻柯佳嬿給了他很多支持、鼓勵。

Energy書偉、坤達爆閃兵風波，兩人在演唱會最後感性吐露內心話。（圖／相信音樂提供）

在演唱會最後，Energy成員都感性分享再次開唱心情，書偉在台上表示，這兩年經歷了很多，「我重新跟你們相遇、結婚、拿到金曲獎，也在這兩年我失去最愛的父親，卻要開始學會怎麼當一個父親，也在這兩年發生了一件讓大家擔心的事情，不好意思讓大家擔心了。」談到閃兵一事，書偉提到，「有些事情有獲得有失去，人生本來就不是永遠都順遂，珍惜、把握當下，會有一點時間不能跟大家見面，等到塵埃落定、春暖花開，相約在這裡。」

坤達則說道，非常感謝還能站在舞台上，演唱會剛開始的時候，情緒控制不住，「這段時間，我體會到很多，沈澱很多，要感謝的人很多，感謝遇到很多人很多事，即使只有跟我說一句加油，我都覺得很溫暖，我相信大家都有跟我說，然後我在這邊非常謝謝你們，把我好好接住。」他也特別感謝太太柯佳嬿，「她陪著我給我很多支持、鼓勵，今天是她的生日，她沒有來，我想跟她說生日快樂，謝謝妳，辛苦了。」

Toro自爆，從進入演藝圈以來，家長一直都不是那麼喜歡，就連兩年前復出，爸媽也依舊很擔心，但是今天爸媽特別來到小巨蛋看演唱會，「希望爸媽看到我們是放心的，前陣子酸民攻擊我們，我想跟爸媽講說，我們不是五個人，我們是一個人，無論是高潮低潮，我們都會不停的證明自己，我們會跌到、蹲下，但會找到跳起來的方法。」

