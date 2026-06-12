Energy書偉「閃兵案」當庭認罪 庭後鞠躬致歉：會繼續反省

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男團Energy成員書偉因涉嫌逃兵，今天上午前往新北地院進行準備庭。（翻攝畫面）





偶像男團Energy成員書偉（本名張書偉）涉嫌閃兵，遭新北地檢署起訴，並具體求刑2年8月。新北地院今天（12日）上午開庭審理，首度召開程序準備庭，庭訊約1小時便結束，書偉步出法院時見有媒體守候，隨即向社會大眾鞠躬致歉，表示自己已在法庭上承認錯誤，後續也會持續反省，並配合司法調查。

書偉今天上午現身新北地院出庭，庭後受訪表示，本次開庭為程序準備庭，主要針對法官提出的相關問題，當庭進行說明。他也表示，自己已在庭上承認錯誤，並對自身行為影響兵役公平性再次致歉。

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書偉說：「我想要再次跟社會大眾說一聲抱歉，對不起！」說完後便低頭鞠躬，並強調案件接下來將進入審理程序，自己則會繼續反省並配合司法調查。（責任編輯：呂品逸）

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