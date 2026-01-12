Energy最終開唱哭成一片 書偉鞠躬致歉：年輕的錯誤讓團員必須休息

Energy在台北小巨蛋開唱，忍淚感謝歌迷。（圖／相信音樂提供）

Energy上周末在台北小巨蛋開唱，書偉和坤達由於閃兵遭起訴，這將是五人短期內最後一次合體公開演出，11日最終場台上台下哭成一片。牛奶透露，每次在台上都用盡全力，把每場當作最後一場表演，「今天之後應該會有一段時間不會做演唱會，真的很謝謝大家，我們一定會把最好的表演送給你們，我愛你們。」

阿弟也眼眶泛紅，含著淚水與全場歌迷致謝，並承諾會與成員們一起面對、走過這一切，「回想起兩年前第一場在小巨蛋的演唱會的感動以及那一切，可以再拿起麥克風，我等了好久。但人生總有起起伏伏，錯了就面對，還是要繼續朝目標前進，所以我們為自己加油、為大家加油，我們要繼續下去。」Toro則坦言，現在遇到挫折的心情與20年前不太一樣，大家都更加成長，五人會一起承擔和面對。

坤達說：「下次見面我們一定都會更好。」

坤達相當感謝身邊的四位好兄弟，「兩年前決定再重新組團，沒想過要走到哪裡、要做些什麼，五個人願意在做Energy就是非常棒的一件事，帶給我強大的力量。這兩場情緒滿複雜的，接下來這段時間會把自己照顧好，下次見面我們一定都會更好。」

書偉則表示會有一段時間沒辦法與大家常常見面，並鞠躬致歉：「很抱歉因為年輕時錯誤決定，讓大家必須等待我們、讓我的團員們必須休息，真的很抱歉。我不會推卸責任，不管結果是怎樣都會去面對、整理自己，我會做好榜樣、不會逃避。」

書偉鞠躬致歉。

而牛奶、坤達還帶來震撼全場的高空彈簧特技，第二日牛奶更直接加碼，挑戰空中風火輪高速旋轉20圈，打破自己的紀錄。但高空彈跳過程中，技術人員一度漏接牛奶，不過他處變不驚，繼續完成彈跳表演，牛奶笑說：「大家要給我們鼓勵，真的是賣命！」

演出結束後，歌迷依依不捨高喊「Energy」，即使散場超過15分鐘仍不願離去，Energy再度上台清唱〈分合〉，並感性向歌迷道謝：「謝謝大家的陪伴，我們永遠不說再見，一定會再回來，好嗎？」

Energy全員倒立演出。

