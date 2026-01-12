Energy正式進入休團期 書偉再度致歉：不會推卸責任

Energy結束小巨蛋演唱會，正式進入休團期。（圖／相信音樂提供）

Energy《ALL IN 全面進擊》小巨蛋演唱會昨（11日）展開第二天演出，由於先前的閃兵事件，Energy宣布休團至6月，除非有公益活動，否則5人下次合體至少要等到半年後，讓演出增添了一絲感傷。書偉與第一天一樣，向全場觀眾鞠躬致歉，「很抱歉因為年輕時錯誤決定，讓大家必須等待我們、讓我的團員們必須休息，真的很抱歉。我不會推卸責任，不管結果是怎樣都會去面對、整理自己，我會做好榜樣、不會逃避。」

同樣身陷閃兵風波的坤達則說：「兩年前決定再重新組團，沒想過要走到哪裡、要做些什麼，五個人願意在做Energy就是非常棒的一件事，帶給我強大的力量。這兩場情緒滿複雜的，接下來這段時間會把自己照顧好，下次見面我們一定都會更好。」這段時間坤達也回饋社會，投入不同項目的公益活動，更呼籲大家可以一起為環境盡一份心力。

情感豐沛的阿弟也眼眶泛紅，含著淚水與全場歌迷致謝，並承諾會與成員們一起面對、走過這一切：「回想起兩年前第一場在小巨蛋的演唱會的感動以及那一切，可以再拿起麥克風，我等了好久。但人生總有起起伏伏，錯了就面對，還是要繼續朝目標前進，所以我們為自己加油、為大家加油，我們要繼續下去。」

牛奶分享：「我們在台上每次都用盡全力，每場都當最後一場表演，這是我們回歸兩年內的第四場演唱會，今天之後應該會有一段時間不會做演唱會，真的很謝謝大家，我們一定會把最好的表演送給你們，我愛你們。」Toro則坦言，現在遇到挫折的心情與20年前不太一樣，大家都更加成長，也會陪大家一起度過，「對我們五個來講，不管什麼事會一起承擔、一起面對。」

演唱會尾聲，Energy獻唱最後一首歌曲〈永遠不說再見〉作為約定，結束後歌迷依依不捨高喊「Energy」，即使散場超過15分鐘仍不願離去。捨不得歌迷的深情呼喚，Energy再度上台，清唱〈分合〉回應全場，台上台下眼眶泛淚，五人感性向歌迷道謝：「謝謝大家的陪伴，我們永遠不說再見，一定會再回來，好嗎？」隨後深深鞠躬，與所有歌迷約定下次再見。

書偉再度向歌迷道歉。（圖／相信音樂提供）

坤達承諾會讓自己變得更好。（圖／相信音樂提供）

