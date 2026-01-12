Energy演唱會後將休團半年！書偉坤達鞠躬致歉 歌迷暴哭不肯走

Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會11日於台北小巨蛋劃下句點。（相音樂提供）

Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會11日於台北小巨蛋劃下句點，由於成員坤達、書偉陷閃兵風波，結束這場演出後Energy將會處於休團狀態至少半年，演唱會尾聲，書偉向大家鞠躬致歉：「很抱歉因為年輕時錯誤決定，讓大家必須等待我們、讓我的團員們必須休息，真的很抱歉。」

書偉表示，「我不會推卸責任，不管結果是怎樣都會去面對、整理自己，我會做好榜樣、不會逃避。」他也相當謝謝能與成員們一起組團：「這兩年你們替我照亮了那條路，讓我重新回到舞台上，謝謝你們、我愛你們。」

阿弟在演唱會上數度泣不成聲，他也含淚水與歌迷致謝，並承諾會與成員們一起面對、走過這一切：「回想起兩年前第一場在小巨蛋的演唱會的感動以及那一切，可以再拿起麥克風，我等了好久。但人生總有起起伏伏，錯了就面對，還是要繼續朝目標前進，所以我們為自己加油、為大家加油，我們要繼續下去。」

Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會11日於台北小巨蛋劃下句點。（相音樂提供）

Toro坦言得知消息時曾對坤達說「我們沒了！」但歷經分合與成長，如今自己已跟20年不太一樣，「對我們五個來講，不管什麼事會一起承擔、一起面對。」坤達則表示，兩年重新組團，沒想過要走到哪裡，：「五個人願意再做Energy就是非常棒的一件事，帶給我強大的力量。這兩場情緒蠻複雜的，接下來這段時間會把自己照顧好，下次見面我們一定都會更好。」這段時間坤達也去淨灘做公益回饋社會，更呼籲大家可以一起為環境盡一份心力。

Energy唱完最後一首安可曲〈永遠不說再見〉後，歌迷仍依依不捨高喊「Energy」，散場超過15分鐘仍不願離去。Energy再度上台清唱〈分合〉，台上台下眼眶泛淚，五人感性向歌迷道謝：「謝謝大家的陪伴，我們永遠不說再見，一定會再回來，好嗎？」隨後深深鞠躬，與所有歌迷約定下次再見。

