Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避

記者徐珮華／台北報導

Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」

Energy台北小巨蛋「ALL IN 全面進擊」演唱會。（圖／相信音樂提供）

Energy保留時間與歌迷真情交流，一位帶著小朋友前來的媽媽分享，自己從他們出道一路支持至今，22年前國中時，書包都用立可白寫著「Energy」；Energy更貼心將小朋友抱上舞台，實現他「讓Toro抱一下」的心願，互動可愛又溫馨。另一位正在抗癌的歌迷，從20多年前便一路喜歡Energy，哽咽表示：「很開心你們再度復出，雖然身體不舒服，但還是一定要來，我會永遠支持！」

廣告 廣告

書偉為閃兵爭議致歉，承諾將好好面對、不逃避。（圖／相信音樂提供）

由於坤達、書偉先前捲入閃兵風波遭起訴，這場演唱會也是Energy近期少有的公開演出。牛奶分享：「今天之後應該會有一段時間不會做演唱會，真的很謝謝大家，我們一定會把最好的表演送給你們，我愛你們。」書偉則表示會有一段時間沒辦法與大家常常見面，鞠躬致歉：「很抱歉因為年輕時錯誤決定，讓大家必須等待我們、讓我的團員們必須休息，真的很抱歉。我不會推卸責任，不管結果是怎樣都會去面對、整理自己，我會做好榜樣、不會逃避。」

情感豐沛的阿弟也眼眶泛紅，含著淚水與全場歌迷致謝，並承諾會與成員們一起面對、走過這一切：「人生總有起起伏伏，錯了就面對，還是要繼續朝目標前進。」Toro則坦言，現在遇到挫折的心情與20年前不太一樣，大家都更加成長，也會陪大家一起度過：「對我們5個來講，不管什麼事會一起承擔、一起面對。」

坤達持續投入公益活動，許願成為更好的人。（圖／相信音樂提供）

坤達則表示一連兩場演唱會，他把全部的自己獻給所有粉絲，也相當感謝身邊4位好兄弟：「這兩場情緒蠻複雜的，接下來這段時間會把自己照顧好，下次見面我們一定都會更好。」這段時間坤達也回饋社會，投入不同項目的公益活動，更呼籲大家可以一起為環境盡一份心力。

Energy淚謝歌迷支持，約定「永遠不說再見」。（圖／相信音樂提供）

最終場充滿不捨與離別的情緒，Energy期許下次再相見時，大家都能成為更好、更棒的自己，並獻唱最後一首歌曲〈永遠不說再見〉作為約定。演出結束後，歌迷依依不捨高喊「Energy」，散場超過15分鐘仍不願離去。捨不得歌迷的深情呼喚，Energy再度上台，清唱〈分合〉回應全場，台上台下眼眶泛淚，5人感性向歌迷道謝：「謝謝大家的陪伴，我們永遠不說再見，一定會再回來，好嗎？」

更多三立新聞網報導

阿信合體F3又慘摔！吳建豪「驚險反應曝光」周杰倫：應該親下去

Energy書偉才升格雙胞胎爸！謝京穎「突血流不止」親揭真實原因

直擊／坤達書偉都哭了！Energy哽咽談閃兵風波 他淚謝柯佳嬿相伴

郭書瑤羞認一天多次！公開另一半尺寸 「浴室被服務」至今難忘

