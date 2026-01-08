Energy演唱會1/10、1/11台北小巨蛋登場！時間地點、入場須知、周邊販售資訊一次看
Energy剛結束9月的高雄巨蛋演唱會，再宣布將於明年1月回到台北小巨蛋，舉辦《ALL IN 全面進擊》演唱會，1/10場次完售再加場，確定1/10、1/11一連兩天登上小巨蛋開唱！去年Energy《一觸即發》巡演獲得熱烈回響，小巨蛋之後又唱上高雄巨蛋，此次從高雄巨蛋出發唱回台北小巨蛋，將以全新內容與歌迷同歡，預計會透過新歌《馬上去》帶給歌迷滿滿活力！Energy演唱會時間地點、入場須知、周邊販售、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
Energy台北演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/01/10（六）19:30
2026/01/11（日）18:00 #加場
演出地點：台北小巨蛋
Energy台北演唱會｜入場須知
【1/10（六）Day1】
票務服務處：16:30
入場時間：18:00
開演時間：19:30
【1/11（日）Day2】
票務服務處：15:00
入場時間：16:30
開演時間：18:00
Energy台北演唱會｜周邊販售／手燈／互動手環
「Energy互動式 ALL IN能量手燈」加購兌換
取貨地點：台北小巨蛋→東北廣場（近捷運2號出口）→互動手燈加購兌換處攤位
取貨時間：
2026/1/10（六）14:00~20:00
2026/1/11（日）13:00~19:00
取貨方式：請於演出日憑當日加購之票券至手環兌換攤位取貨。
互動手燈/手環場館內專售攤位
販售地點：北大門二樓手扶梯旁
販售時間：
2026/1/10（六）入場時間起~20:00
2026/1/11（日）入場時間起~20:00
結帳方式：現金
網購現場取貨
取貨時間：
2026/1/10（六）14:00~20:00
2026/1/11（日）13:00~19:00
取貨地點：台北小巨蛋→東北廣場（近捷運2號出口）→網購現取攤位
周邊現場販售
販售時間：
2026/1/10（六）14:00~20:00
2026/1/11（日）13:00~20:00
販售地點：台北小巨蛋→東北廣場（近捷運2號出口）→周邊商品主攤位
Energy台北演唱會｜加場售票時間
中華電信VIP專區：2025/09/25（四）12:00～09/26（五）18:00
售票時間：2025/09/27（六）12:00
購票連結：拓元售票
小提醒：購票序號取得方式請洽中華電信官網或官方APP。
Energy演唱會｜票價、台北小巨蛋座位圖
演出票價：NT$4,500 / $4,200 / $3,800 / $3,200 / $2,500 / $2,200 / $1,800 / $1,500 / $800
座位圖：
Energy演唱會｜必聽熱門歌單
《馬上去》
《分合》
《同病相戀》
《星期五晚上》
《Here I Am》
《二次西遊》
《放手》
《把手給我》
（影片來源：相信音樂BinMusicYouTube，若遭移除請見諒）
Energy高雄演唱會｜時間地點
演出日期：
2025/09/06（六）19:30
2025/09/07（日）18:00
演出地點：高雄巨蛋
Energy高雄演唱會｜入場須知
【9/6（六）】
加購手燈兌換／網購取貨：14:00～20:30
周邊販售：14:00～演出結束
票務服務處：17:30
開放入場：18:00
互動手燈／手環場館內專售攤位：入場時間起～20:30
演出開始：19:30
【9/7（日）】
加購手燈兌換／網購取貨／周邊販售：13:00～19:00
周邊販售：13:00～演出結束
票務服務處：16:00
開放入場：16:30
互動手燈／手環場館內專售攤位：入場時間起～19:00
演出開始：18:00
Energy演唱會｜票價、高雄巨蛋座位圖
演出票價：NT4500 / 4200 / 3800 / 3200 / 2500 / 2200 / 1800 / 1500 / 800（全場對號入座）
座位圖：
👉Energy演唱會歌單複習！《放手》《多愛我一天》經典歌曲搶先開練！
👉Energy《一觸即發》演唱會精華！唱跳嗨翻舞台 滿滿回憶殺
Energy高雄演唱會｜售票時間
售票時間：2025/06/26（四）13:00
購票連結：拓元售票
注意事項：
(1) 每人每場限購4張。可支援行動裝置購票。
(2) 開賣當日僅限電腦配位。
(3) 付款方式可選擇【ATM虛擬帳號付款】或【信用卡付款】。
💠更多演唱會懶人包：
● 蔡琴演唱會：9/13 高雄巨蛋開唱
● 周華健演唱會：9/20台北小巨蛋、11/29高雄巨蛋開唱
● 理想混蛋演唱會：11/1 台北小巨蛋開唱
● 丁噹演唱會：11/15、11/16 台北小巨蛋開唱
● 伍佰演唱會：11/22、11/23高雄巨蛋開唱
其他人也在看
「台灣最強高中生」Ray全額付現買藍寶堅尼 網羨慕喊：真的是人生贏家
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導被網友封為「台灣最強高中生」的實況主Ray，昨（6）日發布新影片表示，在美國買下人生第2台夢想車「藍寶堅尼Lamborghin...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 58
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 46
蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民
蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 64
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 1
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 17
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
37歲女星卸貨倒數！懷男寶8個月「超大孕肚」曝 副業超狂業績公開了
2026來臨，最美孕婦愛雅目前懷孕邁入第8個月即將倒數卸貨，與肚中的男寶寶的胎動也更加頻繁！她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」也透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」結果蠻有用的。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 80
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 135
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
古天樂抵台了！「睽違12年再來」他現身機場親回：很開心 兩天行程曝光
香港影壇天王古天樂今（8）日稍早已正式抵達台灣，為電影《尋秦記》展開上映前的宣傳行程。睽違多年再度來台，他一現身機場立刻吸引目光，即使全程戴著墨鏡與口罩，仍難掩男神氣場，帥氣模樣依舊不減。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝 合作女星全說了
中國網紅「司曉迪」日前在微博爆猛料，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，暗示自己與多位頂流男神關係不單純，更爆料關曉彤跟王安宇正在交往。對此，王安宇工作室火速出面澄清，表示關於個人感情生活的傳聞均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
影城老闆掏錢請看《大濛》 北一女生噴淚：台片沒有輸
由陳玉勳執導、葉如芬監製的電影《大濛》，上映至今全台票房已逼近8500萬。這部作品不僅打動了無數成年觀眾，更意外在校園掀起旋風，就連戲院老闆都忍不住親自下場助攻。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 46
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 35
白冰冰親揭「童年往事」！本尊：出氣筒到17歲
娛樂中心／饒婉馨報導白冰冰幫民視8點檔《豆腐媽媽》演唱主題曲〈阿母哪會攏無睏〉，她利用AI技術，結合1998年拍攝《春天後母心》的畫面做成新版MV。其實這首歌由白冰冰親自填詞，原以為是描寫她與母親的感人故事，沒想到這竟是她童年的所憧憬的媽媽形象。民視 ・ 21 小時前 ・ 19