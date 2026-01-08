Energy演唱會1/10、1/11台北小巨蛋登場！時間地點、入場須知、周邊販售資訊一次看

2026來臨，最美孕婦愛雅目前懷孕邁入第8個月即將倒數卸貨，與肚中的男寶寶的胎動也更加頻繁！她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」也透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」結果蠻有用的。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3