Energy爆編神曲〈Last Christmas〉 鼓鼓、蕭秉治平安夜暖心開唱

【緯來新聞網】Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治合作推出聖誕主題數位音樂企劃《Ho Ho Ho!》，重新詮釋多首經典曲目，並推出一首全新創作，作為平安夜公益演唱會的前奏。

Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治推出聖誕音樂企劃《Ho Ho Ho!》。（圖／相信音樂提供）

參與演出的藝人包括Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯與蕭秉治。首波發行的〈聖誕夜驚魂〉翻唱自五月天2004年的同名歌曲，上線即登上KKBOX華語新歌日榜冠軍。



此次專輯共收錄七首歌曲，包括六首翻唱與一首原創。Energy演唱的〈Last Christmas〉在原版旋律中加入成員Toro創作的饒舌段落；丁噹則重新演繹黃韻玲1989年的作品〈沒有你的聖誕節〉，並加入個人專輯中的〈叮叮噹〉；白安改編范曉萱的〈雪人〉，加入電子樂元素；鼓鼓翻唱陶喆2020年創作的〈聖誕之吻〉；蕭秉治則帶來全新創作〈恆星〉。

主辦方表示，希望透過音樂為歲末時節增添節日氣氛，並藉由公益演唱會傳遞溫暖。平安夜當晚的免費演唱會將於12月24日晚上8點在台北市全聯內湖店舉辦，演出陣容包括蘇慧倫與上述六位歌手。



完整歌曲目前已於各大數位平台上線。更多相關資訊可透過藝人與相信音樂的社群平台查詢。

