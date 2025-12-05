Energy現身台南農作！阿弟驚喊「被騙做苦工」

Energy面對迎來的農作體驗。（圖／好看娛樂提供）





美食實境節目《嗨！營業中》本集移師臺南七股，迎來「辣妹駕到」張秀卿擔任大來賓，她一現身即與店長姚元浩來個熱情擁抱。當姚元浩詢問：「我們這個節目是在幹什麼你知道嗎？」張秀卿竟傻萌回應：「吃東西。」讓姚元浩哭笑不得，而Energy也現身擔任本集嘉賓。

話剛說完，任務立刻上線！眾人必須在食堂完成70份員工餐點，充當大廚的張秀卿架式十足，姚元浩在旁看著張秀卿炒菜，忍不住連聲稱讚：「秀卿姐，妳在炒菜好性感哦！」張秀卿聽聞後興奮不已，竟邊炒邊扭動起來，展現一副「辣妹炒菜」的火辣姿態。

張秀卿擔任本集大來賓。（圖／好看娛樂提供）

然而，火辣的背後卻是「辣」到崩潰的意外插曲！張秀卿因辣椒放太多，導致廚房瞬間充滿嗆辣氣味，大夥紛紛被辣椒嗆得咳嗽不止，連一旁的莎莎、吳映潔（鬼鬼）也抵擋不住，直喊「好辣！」

夥伴們迎來最硬的「深夜任務突擊」：前往協助採收文蛤。眾人被恐嚇凌晨兩點就要開工，讓身心俱疲的鬼鬼忍不住問道：「還有下個地方要工作？是否可以回家睡覺？」沒想到一旁的姚元浩和莎莎竟電力滿滿，異口同聲地大喊：「不用啦！直接工作到晚上啦，衝蕊啦！」

緊接著，夥伴們又接獲新任務前往菱角田，正當大夥苦惱人手不足、任務繁重時，不經意地說出：「不管是來賓是誰，一定要好好的使喚他！」話才說完，Energy竟然從保母車上跳出場，面對迎來的農作體驗，阿弟無奈自嘲，本以為是到餐廳做飯，沒想到卻是來到菱角田「做工」。



