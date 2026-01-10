Energy見萬名粉絲擠爆小巨蛋！ 嘴甜嗨喊「我們還是你們的小鮮肉」

Energy 10日帶著巡演《ALL IN 全面進擊》唱進台北小巨蛋，也是他們2023年重返樂壇後的二度攻蛋，打造超近距離延伸舞台與環繞移動舞台，讓小巨蛋全場歌迷零死角、近距離感受Energy的舞台魅力。牛奶也感動的說，「今天隔壁比較大的蛋，來了很多小鮮肉、小花旦，你們還是來了，代表我們還是你們的青春、還是你們的小鮮肉！」

一開場他們就化身「超能騎士」，一連帶來〈Here I Am〉、〈Come On〉、等超殺舞曲，瞬間引爆全場氣氛，讓現場陷入沸騰。久違與歌迷相聚的他們，更霸氣高喊：「這是Energy，我們回來了！」

情歌橋段，他們忽然現身舞台後方的5公尺高環繞移動舞台，跟二、三樓歌迷近距離對視比愛心，舞台更橫空飛越搖滾區上空，透明地板讓歌迷能一覽無遺地欣賞 Energy 的帥氣姿態！五人接連獻唱〈多愛我一天〉、〈愛失控〉，並首度現場演唱《ALL IN》專輯中的歌曲〈有多久〉。

Energy也分別對現場萬名粉絲講話，牛奶先笑說「大家先容許我們喝口水！」讓TORO跟進吐槽自己跟團員「畢竟距離上次演唱會我們又老一歲了」，團長牛奶率先跟粉絲打招呼「現場的朋友！小巨蛋的朋友！我們回來了！體力還不錯吧？中氣十足！」書偉則虧牛奶「老當益壯」，牛奶則搞笑綜藝摔。牛奶很感謝大家選擇Energy，嘴甜的說「代表我們還是你們的青春、還是你們的小鮮肉！」

書偉則搞笑說，剛剛搭乘5公尺高的移動舞台，經過搖滾區的粉絲，粉絲馬年一定都很有福氣，因為剛剛有點鑽轎底的概念，帶給大家滿滿的祝福。阿弟則說「我愛你們，謝謝大家一直支持我們！」坤達自爆台詞被牛奶講走，機靈的邀請大家一起倒數跨年「沒什麼話講，我們大家來倒數一下好了，沒有跟大家一起跨年」，全場一起大喊「五、四、三、二、一，新年快樂！」TORO則感謝大家來小巨蛋看他們演唱會，還點名牛奶跳CORTIS的歌〈GO!〉，接著說「牛奶還是會跳〈GO!〉的，我們是與時俱進的，他們還不見得會16蹲」，讓其他成員面露惶恐，要他不要亂開玩笑。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導