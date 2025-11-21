Energy近況曝光！揭「聖誕夜驚魂」五月天怪獸、阿信都來了

Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治眾多音樂好友攜手推出聖誕經典特輯。相信音樂提供

Energy、丁噹、白安、鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治眾多音樂好友將驚喜推出聖誕經典特輯，第一波率先公布重新演繹五月天2004年發行的〈聖誕夜驚魂〉公益單曲，全新編曲特別融合聖誕繽紛元素。而Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治接下來也將陸續推出多首耶誕驚喜曲目。

Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治眾星平常各自忙碌，難得有時間碰面，為了〈聖誕夜驚魂〉公益聖誕單曲，全員早在9月就抽空籌備錄製及拍攝MV，當天全員齊聚，從一早拍攝時就開始聊個不停，現場應景的聖誕裝飾，一起玩起交換禮物、桌遊、枕頭戰等，像一家團聚一樣熱鬧；此外，〈聖誕夜驚魂〉MV裡還有大彩蛋，就是五月天怪獸、阿信驚喜現身，歌迷直讚：「這是最棒的聖誕禮物！」

這次重新詮釋〈聖誕夜驚魂〉，丁噹透露自己也有個「聖誕夜驚魂」的經驗，她說：「有一年聖誕節在美國開唱，在快要上台的那一刻，我的拉鍊繃開壞了，經紀人快速拿針線縫起來，真的是聖誕夜驚魂。」被問及今年聖誕節怎麼過，鼓鼓馬上說：「跟太太過。」熱愛創作的蕭秉治也幽默表示：「我和我的小太太過，也就是和鋼琴一起過。」

白安則因工作在身，將和經紀人一起過，丁噹接著回：「我沒工作的話，就一個人過。」一旁Toro索性對著丁噹說：「聽起來我也有空，所以我們可以一起找白安和經紀人。」白安、鼓鼓、蕭秉治也將於29日晚間出席大全聯內湖店（停車場）的聖誕點燈活動，揭開2025年聖誕節序幕。

