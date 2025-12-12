Energy近況曝光 現身親扛1000公斤飼料送暖浪浪

Energy幫助浪浪毛孩。（Hit Fm聯播網提供）

「2025毛起來愛」12月正式起跑，Hit Fm聯播網攜手快電商、寵物公園一同主辦，號召大家集糧送愛，集結所有愛心糧食認購款項，扣除成本，捐贈飼料給非營利公益組織《台灣動物緊急救援小組ARTT》，幫助全台貓狗園裡的浪浪毛孩，餐餐有飯吃，飽飽不孤單。

Hit Fm聯播網與快電商、寵物公園響應毛起來愛活動，一同捐贈1000公斤飼料，由愛心大使Energy、愛心總召夏和熙、Hit Fm「HIT週末!」DJ Gigi、快電商創辦人森田、聯合創辦人 ㄚ頭、創辦人陳雋希VIC以及萬達寵物執行長李俊廣、萬達寵物副執行長羅至玄，將這份愛親送至「毛腿腿浪愛幸福協會」。

長期致力於公益活動的Energy，接到「毛起來愛」活動愛心大使邀請，二話不說馬上答應，齊聚一堂跟著毛起來愛團隊一同前進狗園親送糧食。Energy牛奶提到，透過這次送糧，希望大家跟他們一起動起來，毛起來愛會把捐贈的愛心糧食，一包一包親手交給需要的狗園。看到狗園每隻活潑的浪浪，讓牛奶有感而發想到他的長毛吉娃娃「小吉」，呼籲大家愛毛孩就不要棄養，讓毛孩們都能有一個溫暖的家。

Energy Toro看著狗園裡的浪浪，感概地說：「我無法想像牠們挨餓的樣子。」看到大家一起協力幫助浪浪真的很感動，但這只是一小部分，還有很多狗園需要更多資源，每個人的一份愛心，就能改變牠們的生活。Toro帶著飼料去餵狗園的浪浪，他說，這些浪浪等待餵食時都會聽從指令，非常乖巧，可愛的牠們正在等著有愛的主人帶牠們回家。

Energy阿弟化身大力士，從貨車上搬運糧食接力給其他人，阿弟提到，真正辛苦的是全天候照顧浪浪的志工們，要負責的範圍很廣，不僅是浪浪本身的照護，還有維持環境及資源分配處理，非常偉大！阿弟提到，狗園裡有一隻超大隻黃金獵犬，笑容超級可愛，朝他撲過來時整個被融化，阿弟也緊緊抱著狗狗，陪著牠們玩耍一整天，阿弟笑說，完全忘了他對狗貓會過敏，但他也不在意，覺得非常療癒。

