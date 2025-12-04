Energy重新改編！新曲Toro加入小驚喜 平安夜暖心開唱
Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治日前驚喜推出公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，重新演繹五月天2004年發行的經典奇幻曲目，為今年歲末揭開溫馨序曲，首波歌曲就登上KKBOX華語新歌日榜第一名，在〈聖誕夜驚魂〉裡大家都成了聖誕老人，把愛的奇蹟，送給仍然相信愛的你。
在《Ho Ho Ho!》聖誕特輯中，蕭秉治創作了新曲〈恆星〉，丁噹重新詮釋黃韻玲〈沒有你的聖誕節〉，以及自己的歌曲〈叮叮噹〉；白安以冷調電子重新改編〈雪人〉；鼓鼓用〈聖誕之吻〉拉近你我的距離；Energy將全球經典耶誕歌〈Last Christmas〉注入現代流行能量，6首翻唱經典聖誕曲加1首全新暖心單曲，透過不同的聲音、全新的演繹、新的歌曲，陪伴大家一起度過不一樣的溫暖冬夜。
全球最經典的失戀聖誕歌曲〈Last Christmas〉於1986年發行，Wham!主唱為80年代男神George Michael ，Energy五人以最崇拜的心情，重新改編、重唱這一首神曲，透過五人聲線詮釋，熟悉80’s的旋律注入現代流行元素，並於歌曲中加入小驚喜：Toro創作全新饒舌段落，點出了這一場最美、也最酸、最苦澀的聖誕節，讓這首經典在今年冬日再次被點亮，溫暖正在與孤單共處的人。
總是能用歌聲輕輕抱住你的心，丁噹以更瀟灑的姿態重新演繹黃韻玲於1989年發行的經典華語聖誕歌曲〈沒有你的聖誕節〉，唱出冬日輕柔的遺憾，原唱黃韻玲聽了丁噹的重新詮釋，直說：「好好聽喔，完全又是新的生命，謝謝丁噹。」特輯中並加碼收錄丁噹《日與夜，跟自己說晚安》專輯中的〈叮叮噹〉，除了歌名有聖誕節的玩味氣氛，整首歌曲也帶給大家明亮愉悅的感覺。
2020年疫情期間，陶喆將無法相聚的思念寫成溫暖的小品〈聖誕之吻〉。今年12月，鼓鼓以熱力十足的搖滾語彙重新詮釋，一直視陶喆為偶像的他，在決定翻唱心中的聖誕歌曲時，馬上就想到了〈聖誕之吻〉，這次鼓鼓用他獨有的爽朗與熱情打破所有距離，將幸福感傳送到你心裡，。而白安以熟悉的電子元素改編范曉萱1995年的經典歌曲〈雪人〉，冷調節奏營造更具有畫面的冬夜氛圍，在白安的詮釋下，冬天的想念像雪光一樣輕盈透明。
希望在今年特別的歲末時刻，用最真摯的音符，為城市增添一份節日的幸福感，也期盼每一位到場觀眾，都能在音樂中得到擁抱與安慰。《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，免費入場，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治12月24日晚上8點於台北大全聯內湖店舉辦，用歌聲擁抱每一個人，用愛唱響平安夜。《Ho Ho Ho!》聖誕特輯己全面數位上線。
