Energy閃兵停工後合體演出 「很想念你們」暖心捐五百萬

Energy合體演出。（圖／小娛樂）

蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治24日舉行「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，這也是Energy團員坤達、書偉閃兵風波，停工兩個多月後，首度合體公開露面，吸引大批粉絲到場支持。用心音樂、Energy最後也宣布共同捐贈500萬元給五家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，於耶誕夜送暖。

Energy接連演唱〈多個朋友〉、〈Last Christmas〉、〈彩虹〉、〈分合〉等歌曲，不忘分享各自近況。坤達透露已經和牛奶在準備明年小巨蛋演唱會的高空特技；即將當爸的書偉則接受眾人祝賀；Toro則被爆料吃中藥減肥，但他笑說已經44歲，吃中藥、斷食都沒用，「先把腹肌這件事暫時忘記，人追求自然健康快樂就好。」

阿弟感性表示，好一陣子沒跟歌迷見面，「很想念大家，也想跟這些兄弟說，我也很想念你們。」之前忙碌幾乎都是天天見面，許久不見甚至會有些不自在。牛奶也有感而發說，這是今年最後一場與大家見面的活動，自己生命中沒辦法缺少團員們，很想念大家一起在舞台上表演。

蘇慧倫溫暖獻唱。（圖／小娛樂）

擔任開場演出的蘇慧倫一連帶來〈檸檬樹〉、〈我到底是怕你什麼〉，更驚喜邀請鼓鼓呂思緯擔任嘉賓，一同合唱〈在我生命中的每一天〉，蘇慧倫笑說：「今年我的專輯巡迴，這首歌都是我一個人唱，今天終於有人來陪我了！」最後蘇慧倫獻唱〈被動〉，在溫馨的大合唱中為平安夜注入滿滿溫度與感動。

鼓鼓呂思緯帶來為今年耶誕節特別推出的翻唱單曲〈聖誕之吻〉，他開心表示：「希望這首歌能陪大家度過一個溫暖又幸福的聖誕節。」隨後，鼓鼓驚喜邀請蕭秉治上台，兩人組成團體GX，合唱〈超人披風〉、〈射手〉。接下來由蕭秉治接棒獨自演出，演唱最新單曲〈恆星〉以及經典歌曲〈我還是愛著你〉。

鼓鼓呂思緯、蕭秉治同台演出。（圖／小娛樂）

白安帶來新歌〈星期八〉，並翻唱范曉萱的〈雪人〉，她感性分享：「今年快過完了，希望大家能把不喜歡的、不再適合自己的，通通留在今年，明年再一起用全新的自己，好好生活。」並帶來〈我把你留在去年〉，透過歌曲陪伴大家度過2025年的尾聲。

白安帶來新專輯曲目。（圖／小娛樂）

丁噹誠意滿滿，率領八位舞者火辣開唱，一口氣帶來〈夜貓〉、〈叮叮噹〉瞬間點燃全場氣氛，並首唱全新的翻唱歌曲〈沒有你的聖誕節〉，接著邀請Energy成員阿弟合唱〈可以是朋友〉。最後丁噹再以〈我愛他〉、〈猜不透〉掀起全場大合唱。

演唱會尾聲，Energy再邀請丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治回到舞台上，獻唱日前合體推出的公益歌曲〈聖誕夜驚魂〉。

丁噹熱舞炒熱氣氛。（圖／小娛樂）

蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治為公益演出。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導