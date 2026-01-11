Energy閃兵案後首次公開合體 書偉.坤達感謝粉絲

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

男團Energy昨天（10）在台北小巨蛋開唱，儘管成員坤達、書偉去年捲入閃兵風波，但演唱會依舊如期舉行，五人格外珍惜在台上跟歌迷相聚的時光，坤達不忘在台上感謝大家把他接住，更喊話老婆柯佳嬿這段時間辛苦了，書偉也向歌迷深深一鞠躬，表示這段時間讓大家擔心了。

男團 Energy "Here I am"：「台北小巨蛋，讓我為你跳，讓你向我要。」

雷射光跟著音樂節奏掃射，男團Energy週六在台北小巨蛋開唱，這也是成員們歷經閃兵風波後首度合體。

廣告 廣告





Energy閃兵案後首次公開合體！ 書偉鞠躬道歉 坤達喊話感謝愛妻

牛奶、坤達表演空中風火輪。（圖／相信音樂）





男團 Energy "有多久"：「有多久忘了你最開始的悸動，有多久沒再看見你熟悉笑容。」

站上五米高環繞移動舞台，穿越搖滾區獻唱，為了答謝歌迷，Energy也豁出去。

牛奶、坤達化身高空飛人，在10米高空挑戰空中風火輪，讓全場觀眾看得目不轉睛，而今年因為閃兵風波，沒能陪大家一起跨年的坤達，也藉機陪歌迷一起倒數。

男團 Energy：「五四三二一，新年快樂。」

Energy成員 坤達：「我太太，她在這段時間，其實真的陪著我，然後給了我很多的支持和鼓勵，今天是她的生日，她沒有來，但我想跟她說生日快樂，謝謝妳辛苦。」

Energy成員 書偉：「也在這兩年發生了一件，讓大家擔心的事情，不好意思讓大家擔心了。」





Energy閃兵案後首次公開合體！ 書偉鞠躬道歉 坤達喊話感謝愛妻

坤達表演空中風火輪。（圖／相信音樂）





書偉向歌迷深深一鞠躬，表示讓大家擔心了，坤達也感謝大家把他接住，更喊話老婆柯佳嬿這段時間辛苦了，揮別沉重氣氛，Energy趕緊帶來節奏歡樂的快歌。

男團Energy "踢到鐵板"：「Every body shake your body，You better watch out，想跳就要先過我這關。」

不過小巨蛋演出結束後，Energy要暫時休團到今年6月底，所以5人格外珍惜在台上跟歌迷相聚的時光，期盼新的一年團員們能重新整理好心情再出發。

原文出處：Energy閃兵案後首次公開合體！ 書偉鞠躬道歉 坤達喊話感謝愛妻

更多民視新聞報導

黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧

正妹藥師遭酸耍大牌！「神秘視角」回復讓網友歪樓

Ozone入伍前最後合體 煥鈞當眾剃頭「長髮變寸頭」

