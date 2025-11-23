Energy閃兵缺席南北貳路！主辦玖壹壹「傳訊關心坤達」吐真實心聲

記者徐珮華／台北報導

樂團「滅火器」領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」22、23日在樂天桃園棒球場登場。今（23）日卡司陣容同樣堅強，「玖壹壹」接連帶來〈安娜比〉、〈再會中港路〉等歌曲，還特別演唱WBC世界棒球經典賽主題曲〈世界都看見〉。桃園好天氣搭配台下歌迷熱情，讓健志直呼：「我現在的體感溫度有大概50度，果然是火球祭，我全身火的像一顆火球一樣了。」

玖壹壹為火球祭帶來精彩演出。（圖／夥球擊提供）

近期迷上高爾夫球的健志，2個月前才與滅火器主唱楊大正相約打球，今日還特別將破百照片帶上台分享。談及與楊大正私下互動，他透露「大正哥人非常好，為人非常親切，也非常Local」，接著獻唱〈Local〉送給對方。

健志今年迷上高爾夫球。（圖／夥球擊提供）

玖壹壹下午受訪也分享3位成員各自沉迷的事物，除了健志今年開始接觸高爾夫球，並在短短1年內達到破百里程碑外，春風持續將麻將作為消遣娛樂，洋蔥則在2週前完成從台中騎單車到墾丁、全程約300公里的挑戰，被春風笑虧是「300鐵蛋哥」。

此外，針對黃明志近日捲入謝侑芯命案風波，曾於2016年合作演唱〈Oh My God〉的玖壹壹，坦言當年合作後就沒再聯絡，反問媒體：「他現在還好嗎？」至於Energy原定上週參加玖壹壹主辦的「南北貳路音樂祭」，卻因為閃兵爭議取消演出，玖壹壹表示私下已傳訊息關心坤達，「希望有朝一日，這個組合還可以表演。」

