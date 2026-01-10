Energy閃兵風波後小巨蛋合體！強撞金唱片 TORO嗆聲「他們不見得會16蹲」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會於今（10）日於台北小巨蛋登場，這也是繼去年團員發生閃兵風波後，再度於小巨蛋合體，而成員的家人們也都到場支持。恰巧的是，金唱片頒獎典禮同樣也是今天舉行，TORO直接放話：「他們不見得會16蹲。」

Energy再度登上台北小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

Energy身穿「超能騎士」勁裝登場，一連演唱〈Here I Am〉、〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈天生反骨〉等舞曲，隨著Energy的勁歌熱舞，舞台中央5公尺高的銀色戰馬也現身，象徵Energy與歌迷「馬上去」全力前進，也呼應今年馬年的意象。在唱〈多愛我一天〉前，Energy還驚喜從休息室現身，出現在小巨蛋舞台後方，踏上5公尺高的環繞移動舞台，與歌迷近距離互動，邊唱〈眼淚的味道〉，書偉走到懷雙胞胎的太太謝京穎面前，親吻了愛妻的手。

廣告 廣告

唱完〈眼淚的味道〉，Energy向歌迷打招呼，Toro自虧又老了一歲，牛奶感性表示：「看到滿滿的人，很感動，隔壁很大的蛋，來了很多小鮮肉、花旦、天后，你們今天來到這裡，代表我們才是你們的小鮮肉。」剛好Energy強撞大巨蛋正在舉行的金唱片頒獎典禮，所以牛奶才如此有感而發。

坤達則是耍冷表示，因為牛奶把想要說得獎掉了，「沒什麼話講了，不然來倒數一下，5、4、3、2、1，然後喊新年快樂，算是有一起跨到年。」壓軸的TORO直接火裡全開的說：「我們牛奶也會跳〈GO〉（韓團CORTIS的歌曲），不要以為我們不會，他們不見得會16蹲。」一語逗樂全場。

更多FTNN新聞網報導

CORTIS首先登金唱片紅毯！離場走錯方向 逗趣模樣遭直擊

跨年將至！KARA、BABYMONSTER接力來台 蔣萬安市政會議裁示：全局處待命、確保平安

是Energy「16蹲」！丁噹等10年再攻蛋 暴瘦8公斤唱到一半突道歉

