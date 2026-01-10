Energy閃兵風波後登小巨蛋 強碰金唱片喊「我們才是小鮮肉」

Energy在閃兵風波後站上小巨蛋。（圖／相信音樂提供）

坤達、書偉去年捲入閃兵案，Energy受到影響宣布休團至6月，不過他們的兩場《ALL IN 全面進擊》小巨蛋演出還是照常舉行，首日演出今（10日）登場，也是他們自2023年重返樂壇後，第二度站上小巨蛋。剛好碰上大巨蛋的金唱片頒獎典禮，牛奶笑說：「隔壁有顆比較大的蛋，來了很多小鮮肉，但來這邊代表我們才是你們青春、你們的小鮮肉！」

Energy稱自己才是粉絲的小鮮肉。（圖／相信音樂提供）

Toro也說牛奶會跳韓國男團CORTIS的〈GO!〉，牛奶則配合跳了起來，直呼「我們也是跟得上時代的」，Toro在一旁表示「他們不見得會16蹲」，被團員們吐槽「你敢說我們不敢聽」。坤達則說：「謝謝大家來小巨蛋，沒有去小巨蛋。」並表示沒有跟粉絲們一起跨年，所以在現場倒數補給歌迷跨年的儀式感。

書偉即將升格當爸，懷有雙胞胎的老婆謝京穎也來到現場，書偉經過觀眾席時，還吻了一下老婆的手放閃，他也說來這場演唱會的歌迷都會很有福氣，因為剛剛有個天橋的設計，觀眾們在底下就是「鑽轎」的概念，會獲得滿滿祝福。阿弟則感性說很開心2026年能繼續跟大家聚在一起，大呼：「我愛你們！」

此次演唱會打造了超近距離延伸舞台，讓小巨蛋全場歌迷零死角，團員們更踏上 5 公尺高的環繞移動舞台，與二、三樓歌迷近距離對視比愛心，並首度現場演唱《ALL IN》專輯中的歌曲〈有多久〉，而當〈眼淚的味道〉音樂響起時，歌迷齊舉星型氣球應援，滿場星光讓Energy在台上感動不已。首日演出門票完售，吸引1萬名粉絲到場同樂，明日則還有零星票券，可至現場購票。

