Energy閃兵風波後首合體! 公益演唱會捐500萬

生活中心／陳佳侖 、董子誠 台北報導

今年10月捲入閃兵爭議的藝人修杰楷，近期在社群上相當低調，終於在24號平安夜這天露面，秀出一家人與聖誕樹的合照，同樣爆出閃兵風波的男團Energy，在停工三個月後，昨晚也久違合體，團員們也感性表示，沒有演出的這段時間非常想念歌迷。

男團Energy驚喜現身"平安夜公益演唱會"，獻唱應景的聖誕歌曲。

男團Energy "彩虹"：「你總笑著看我，再看著天空，想像我加你加我，最後成為一道彩虹。」

Energy分享近況。





這是團員坤達、書偉爆出閃兵風波後，Energy首度公開合體，五人也把握機會向歌迷分享近況。

Energy成員 牛奶：「（帶小朋友）唱唱歌跳跳舞，甚至幫他們做一些，聖誕節一些打理，對我們來講都是，一個很溫暖很開心的一個感受。」

Energy成員 坤達：「其實真的好一陣子沒跟大家見面，那這一陣子其實就，真的做了滿多公益的事情，然後還有前幾天才跟奶哥，又開始練了我們1月10號到11號，演唱會的高空的部分。」

看到歌迷們不離不棄，來到演唱會現場，坤達感性的說非常想念大家，而即將成為雙寶爸的書偉，看社福機構的小朋友更是父愛大爆發。





Energy、蘇慧倫、丁噹、鼓鼓、蕭秉治，眾星齊聚大合唱。





Energy成員 書偉：「當天我最開心是，小朋友跟我說他要吃第二碗，對對對，因為我是負責掌廚的。」

Energy成員 阿弟：「陸續有在做戲劇上面的演出，然後明年也會跟大家見面。」

Energy成員 Toro：「這陣子我也是跟大家一樣，在等待Energy的演唱會。」

Energy也宣布與用心音樂，共團捐出500萬元，投入關懷弱勢兒少的社福單位，最後邀請蘇慧倫、丁噹、鼓鼓、蕭秉治，眾星齊聚大合唱，為公益活動畫下完美句點。

歌曲"聖誕夜驚魂"：「你笑著我說怎麼可能，原來世上真的有聖誕老人。」

