Energy閃兵風波書偉爆哭吐心聲 坤達淚謝柯佳嬿粉絲全哭了

「Energy」10日於台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會。（相信音樂提供）

「Energy」10、11日於台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會。成員坤達、書偉去年捲入閃兵風波，Energy當時發聲明宣布停工至6月30日，仍投入已答應參與的公益與慈善相關事務，以履行對歌迷的承諾。

5人再度在小巨蛋同台相聚，讓他們格外珍惜每一次與成員、歌迷重聚的時光，歷經這段時間的風風雨雨，特地謝謝粉絲一路以來支持，演唱會尾聲，他們一一向粉絲訴說感謝，坤達、書偉、Toro忍不住淚崩，坤達特別感謝老婆柯佳嬿，「我太太陪著我，給我很多支持鼓勵」，並提到今天正巧是柯佳嬿生日，「生日快樂，謝謝妳，辛苦了。」

書偉形容這2年是人生最精彩的時刻，「這2年也發生1件讓大家擔心的事情，不好意思，讓大家擔心了，之後有一小段時間沒辦法見面，我會整理自己，等塵埃落定、春暖花開時，我們再約定在這裡唱唱跳跳」，讓台下粉絲忍不住大哭回應：「好！」

此次Energy 也攜手用心音樂，於「HOHOHO！唱響平安夜」演唱會時共同捐贈500萬元投入公益，其中包含Energy「ALL IN 全面進擊」台北小巨蛋演唱會部分演出酬勞，將這筆愛心善款捐贈予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，盼透過實際行動回饋社會，傳遞更多溫暖與正向力量。Energy「ALL IN 全面進擊」演唱會11日晚上6點也將在台北小巨蛋持續開唱，陪大家一起ALL IN到最後一刻。

