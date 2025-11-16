Energy阿弟現身小巨蛋撇16蹲 成丁噹無緣男友「續前緣」飆2首歌

【緯來新聞網】歌手丁噹小巨蛋演唱會《夜遊 A Night Tour》來到第二天，繼首日找來A-Lin當嘉賓後，今（16日）驚喜邀請Energy的蕭景鴻（阿弟），並喊：「是我無緣的男朋友」，兩人首度合唱全新合作歌曲〈可以是朋友〉，聊起這首歌的合唱緣分，源自兩人因音樂劇《搭錯車》結緣，此次可說是「再續前緣」，不過兩人頻頻在台上牽手，惹得台下阿弟老婆Mei笑問：「一定要一直牽手？」面對粉絲拱跳16蹲，沒練習的阿弟則趕緊打哈哈帶過。

丁噹演唱會第二天驚喜邀請Energy的蕭景鴻（阿弟）。（圖／記者許方正攝）

阿弟一身白西裝牽手穿著白紗的丁噹，他笑說其實很不自在，而且小巨蛋外的看板上竟然還有兩人手勾手的照片，Mei還特地在底下拍了翻白眼的照片表示不滿，丁噹趕緊強調：「我們〈可以是朋友〉MV沒有在一起！」最後Mei偷放閃說：「他（阿弟）滿好用的，借你用。」被阿弟笑說是「走火入魔」，接著兩人順勢合唱了第二首歌〈走火入魔〉。

丁噹走下台與粉絲近距離互動。（圖／記者許方正攝）

丁噹小巨蛋演唱會《夜遊 A Night Tour》來到第二天。（圖／記者許方正攝）

