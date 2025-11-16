Energy阿弟緊牽丁噹再續前緣 見老婆坐台下「我怕回去不好過」

丁噹周末兩天在台北小巨蛋開唱，舉行「夜遊 A Night Tour」演唱會，今（16）日來到第二場，邀請Energy的蕭景鴻（阿弟）擔任嘉賓，首度合唱新歌〈可以是朋友〉，兩人因為音樂劇《搭錯車》結緣，此次可說是「再續前緣」，隨後再合唱〈走火入魔〉。

由於小巨蛋場外有丁噹、阿弟拍攝MV的婚禮劇照，阿弟的太太Mei在海報面前作勢翻白眼，發文說「我的槍在哪？」讓阿弟在台上直呼很不自在，「感覺有目光在盯著我」。只見坐在觀眾席的Mei逗趣地對著台上比出開槍手勢，笑翻眾人。對於丁噹不斷誇讚他很有才華，阿弟還嚇壞說：「不要再說了，我怕我回去不好過！」

丁噹和阿弟合唱。（圖／小娛樂）

第二天演唱會，丁噹身穿白紗，登上三米高升降台，帶來充滿靈性與神聖氣息的「薩滿鼓」演出，她接著帶來〈與光同行〉，舞台背景化作寬廣遼闊的沙漠，搭配14位舞者身穿飄逸白裙，充滿生命力與溫暖。歌迷也特別在丁噹獻唱〈很愛過〉時亮起手機燈海，同樣溫暖了丁噹的心，讓她直呼捨不得這場演出只停留兩天。

最後安可聲此起彼落，丁噹再度現身加碼獻唱〈好難得〉、〈有一種勇氣叫放棄〉、〈身不由己〉、〈手掌心〉等影視歌曲，再帶來狂野歌曲〈野獸〉，希望大家能在派對般的歡愉氣氛中滿足回家，也把這兩晚的回憶好好珍藏在心裡，她更宣布巡迴演唱會將於2026年4月18日移師高雄巨蛋開唱。

丁噹明年將到高雄巨蛋開唱。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導