Energy阿弟錄影淚崩 亡父的料理「少了一味」

《嗨！營業中》本周播出繼續在台南出任務，夥伴們需要用自己取來的兩樣海陸食材：菱角、文蛤，做出「超過一百盤」料理來招待賓客。聽到「破百盤」，大家表情瞬間凝重，姚元浩也忍直呼壓力山大。不擅長下廚的 Energy 成員牛奶和 TORO，在旁邊緊張討論起菜色，擔當廚師位置的姚元浩和阿弟都默不吭聲，最後坤達忍不住吐槽自己團員：「你們沒有要做菜就不要討論了！」

阿弟（右）眼眶泛紅，邊講邊拭淚，滿滿都是對父親的思念。（圖／好看娛樂）

這一集最催淚的橋段之一，就是阿弟（蕭景鴻）臨危受命被推舉為主廚。他一開始就說，自己想要重現爸爸做的炸醬麵味道，於是憑著記憶裡的配方，一邊回想一邊調味、拌炒。第一次試吃時，他覺得已經很像，卻又說不上來少了什麼，不停喃喃自語：「我爸到底怎麼加的？」

旁邊夥伴趕緊安慰他：「你就照記憶裡那個『愛的味道』做就好了。」話一說完，外表看起來很Man的阿弟竟然眼眶泛紅，邊講邊拭淚。他說，自己已經超過十年沒有吃到這個味道了，這一口炸醬麵，讓他瞬間回到小時候，好像又站在廚房門口，看著爸爸在瓦斯爐前炒炸醬的背影，滿滿都是對父親的思念。

左起，姚元浩、郭泓志、莎莎。（圖／好看娛樂）

而在鏡頭之外，「Food製團隊」的挑戰也沒停過，12/6他們再接下「球員供餐」任務，由郭泓志領軍直接殺到澄清湖棒球場，為亞洲冬季棒球聯盟的球員們準備餐點，「恰總」彭政閔現場點評。這次不僅要做餐，大家還要擔任開球嘉賓，這讓完全沒有開球經驗的莎莎緊張到差點落跑，逼的「棒球英雄-不死鳥郭泓志」直接復出，在場邊為莎莎惡補，化解開球危機。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導