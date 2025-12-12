Energy阿弟錄影突淚崩！還原亡父愛的料理 憶童年背影

阿弟（右）邊講邊拭淚，滿滿都是對父親的思念。(圖／好看娛樂提供)





實境節目《嗨！營業中》本週持續在台南出任務，合夥人一開口就下「魔王關卡」，要求夥伴們用自己取來的兩樣海陸食材：菱角、文蛤，做出「超過一百盤」料理來招待賓客。聽到「破百盤」，眾人表情瞬間凝重，姚元浩也直呼壓力山大。

不擅長下廚的 Energy成員牛奶和Toro，在旁邊緊張討論起菜色，擔當廚師位置的姚元浩和阿弟都默不吭聲，最後坤達忍不住吐槽自己團員：「你們沒有要做菜就不要討論了！」讓全場瞬間笑翻。

莎莎（左起）、坤達、姚元浩、阿弟、Toro、吳映潔、牛奶一同應戰魔王關卡。(圖／好看娛樂提供)

本集最催淚的橋段之一，就是阿弟（蕭景鴻）臨危受命被推舉為主廚。他一開始就說，自己想要重現爸爸做的炸醬麵味道，於是憑著記憶裡的配方，一邊回想一邊調味、拌炒。第一次試吃時，他覺得已經很像，卻又說不上來少了什麼，不停喃喃自語：「我爸到底怎麼加的？」

旁邊夥伴趕緊安慰他：「你就照記憶裡那個『愛的味道』做就好了。」話一說完，外表看起來很Man的阿弟竟然眼眶泛紅，邊講邊拭淚。他說，自己已經超過十年沒有吃到這個味道了，這一口炸醬麵，讓他瞬間回到小時候，好像又站在廚房門口，看著爸爸在瓦斯爐前炒炸醬的背影，滿滿都是對父親的思念。

而在鏡頭之外，「Food製團隊」的挑戰也沒停過！上週六他們接下「球員供餐」任務，由郭泓志領軍前往澄清湖棒球場，為亞洲冬季棒球聯盟的球員們準備餐點。本屆由日本社會人、日職聯隊、韓職聯隊、台灣海洋隊與台灣山林隊等五支隊伍參賽，眾人不僅要做餐，還同時身兼開球嘉賓，讓完全沒有開球經驗的莎莎緊張到差點落跑，所幸有「不死鳥」之稱的郭泓志在場邊為她惡補，才化解開球危機。



