「ENERGY」進入休團期 書偉再道歉：不會推卸責任

「ENERGY」在台北小巨蛋一連2天的「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會前天（1╱11）落幕，因書偉、坤達捲入閃兵案遭求刑2年8月，進入休團期，書偉表示將有一段時間沒辦法與大家常常見面，並鞠躬致歉：「很抱歉因為年輕時錯誤決定，讓大家必須等待我們、讓我的團員們必須休息，真的很抱歉。我不會推卸責任，不管結果是怎樣都會去面對、整理自己，我會做好榜樣、不會逃避。」並對成員們說：「這2年你們替我照亮了那條路，讓我重新回到舞台上，謝謝你們、我愛你們。」

坤達則感謝4位好兄弟：「2年前決定再重新組團，沒想過要走到哪裡、要做些什麼，5個人願意在做ENERGY就是非常棒的一件事，帶給我強大的力量。這2場情緒蠻複雜的，接下來這段時間會把自己照顧好，下次見面我們一定都會更好。」這段時間他也投入公益活動，呼籲大家可以一起為環境盡一份心力。

尾場演唱會淚點滿滿，牛奶分享：「我們在台上每次都用盡全力，每場都當最後一場表演。這是我們回歸2年內的第4場演唱會，今天之後應該會有一段時間不會做演唱會，真的很謝謝大家，我們一定會把最好的表演送給你們，我愛你們。」

阿弟也眼眶泛紅，承諾會與成員們一起面對、走過這一切，「回想起2年前第一場在小巨蛋的演唱會的感動以及那一切，可以再拿起麥克風，我等了好久。但人生總有起起伏伏，錯了就面對，還是要繼續朝目標前進，所以我們為自己加油、為大家加油，我們要繼續下去。」Toro則坦言現在遇到挫折的心情與20年前不太一樣，「對我們5個來講，不管什麼事會一起承擔、一起面對」。

在獻唱最後1首歌〈永遠不說再見〉後，歌迷仍依依不捨高喊「ENERGY」，即使散場超過15分鐘仍不願離去，「ENERGY」再度上台清唱〈分合〉，台上台下眼眶泛淚，5人感性地說：「謝謝大家的陪伴，我們永遠不說再見，一定會再回來，好嗎？」

