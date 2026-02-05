ENGENE快去微風南山搶位子 你們的ENHYPEN會出現在PRADA

農曆年前會令粉絲暴動，也是精品圈最後一波韓流來襲，就是今天的PRADA活動了！為了PRADA的微風南山專門店開幕，品牌大使ENHYPEN成員已於今早飛來台灣，雖然七缺一令人小小遺憾，但是一字排開的六位偶像還是令人尖叫度百分百，其中最令人眼睛一亮的細節，是團員們腳上全是最新的Speedrock皮革網眼運動鞋，希望今年紅包多一點，好把這雙鞋迅速入手啊！

ENHYPEN團員李羲承。（PRADA提供）

ENHYPEN團員Jake沈載倫。（PRADA提供）

ENHYPEN團員Jay朴綜星。（PRADA提供）

唯一缺席的SUNGHOON朴成訓因為有2026 年米蘭科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會宣傳大使的火炬手身份，無法抵台參加開幕；其他六位成員則以快閃形式在台灣有著兩天一夜的炫風行程，他們預計今天傍晚5點左右現身活動現場，與粉絲們現場面對面的見面。

廣告 廣告

ENHYPEN團員Ni-ki西村力。（PRADA提供）

ENHYPEN團員金善禹。（PRADA提供）

ENHYPEN隊長梁禎元。（PRADA提供）

今天一早，羲承、善禹、禎元、Jay、Jake、Ni-ki等6位團員以簡潔俐落的穿搭現身機場，無論是丹寧、飛行夾克、或是皮革外套，在色調與服裝輪廓上，都是PRADA經典的冷調質感路線。而Speedrock皮革網眼運動鞋是團員們時尚眼光所見略同的選擇，看來將會是本季最新的流行爆款！

Speedrock皮革網眼運動鞋。（PRADA提供）

更多鏡週刊報導

Prada微風南山專門店2/5開幕 品牌大使ENHYPEN將親臨揭幕

ENHYPEN禎元、善禹帥氣現身台北賣彩妝 千名粉絲險暴動喊破喉嚨

ENHYPEN又道歉了 JAKE脫口日文趕緊更正「對不起，是1、2、3」