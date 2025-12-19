Engolili英格莉莉插旗三重CITYLINK！一條件「麝香葡萄粉撲鬆餅免費吃」

記者李鴻典／台北報導

甜點控注意，以絕美視覺擺盤與細膩口感橫掃社群版面的超人氣英式輕食館「Engolili英格莉莉」， 12月20日進駐三重首座大型百貨CITYLINK。慶開幕，開幕首週祭出殺手級優惠，滿足一條件，價值390元的期間限定款「麝香葡萄粉撲鬆餅」免費吃。

三重CITYLINK一樓的Engolili英格莉莉，空間設計延續品牌標誌性的優雅美學。（圖／品牌業者提供）

座落於CITYLINK三重店一樓的Engolili英格莉莉，空間設計延續品牌標誌性的優雅美學，特別採用大面落地窗設計，將自然日光大方引入室內，營造出通透且明亮輕盈的空間感，白天與夜晚各自演繹出截然不同的氛圍。

運用俐落的線條感燈飾搭配度假風藤編座椅，並規劃經典的「英格藍」座位區，將英式古典與現代摩登完美融合。（圖／品牌業者提供）

店內運用俐落的線條感燈飾搭配度假風藤編座椅，並規劃經典的「英格藍」座位區，將英式古典與現代摩登完美融合。每一個角落都宛如絕美攝影棚，無論是閨蜜聚會還是情侶約會，都十分適合。

Engolili英格莉莉12月20日進駐三重首座大型百貨CITYLINK。（圖／品牌業者提供）

慶CITYLINK三重店開幕，Engolili英格莉莉祭出四大優惠活動：

◎12月20日至12月24日為期五天，只要「兩人同行並點兩份主餐」，即可免費獲得一份價值390元，兼具視覺與味覺的期間限定甜點「麝香葡萄粉撲鬆餅」。（每日限量100份，現場排隊50份、電話訂位50份）

12月20日至12月24日為期五天，只要「兩人同行並點兩份主餐」，即可免費獲得一份兼具視覺與味覺的期間限定甜點「麝香葡萄粉撲鬆餅」。（圖／品牌業者提供）

◎12月25日起跑至2026年1月31日，單筆消費滿390元，即贈送一份價值320元的道地「英式炸魚薯條」。（每日限量60份，現場排隊30份、電話訂位30份）。

英式炸魚薯條。（圖／品牌業者提供）

◎12月20日至2026年1月31日，消費不限金額，即可獲贈「鐵鍋鬆餅兌換券」一張，可於下次回訪時繼續感受甜蜜滋味。

12月20日至2026年1月31日前往Engolili英格莉莉CITYLINK三重店消費不限金額，即可獲贈「鐵鍋鬆餅兌換券」一張。（圖／品牌業者提供）

◎12月20日至2026年1月31日，同桌每人消費160元以上，並於 Google 商家留下五星好評與上傳用餐照片，每桌即可免費獲贈「黃金脆漿薯條」一份。（市值160元，每桌限兌換一次）

臺虎臺南正式落腳西門商圈，品牌首間「全天候餐飲店」將於 12 月 20 日正式開幕。鄰近新光三越小西門，以大片落地窗迎進街區的陽光與人聲，讓餐廳自然融入城市的步調，柔軟、開放，帶著臺南特有的從容節奏。

臺虎臺南正式落腳西門商圈。（圖／品牌業者提供）

空間設計以「開放與呼吸」為核心，延續臺虎精釀近年各門市的木質調性與細節元素，包括啜飲室大安吧臺下的拼接木塊設計，並融入臺南城市自在的生活節奏。半開放式落地窗模糊了室內與街區的界線，使餐廳自然成為城市的一部分，讓用餐體驗在空間與人流之間自由流動。

洋蔥沾醬脆片$280（臺南限定）。（圖／品牌業者提供）

臺虎臺南的菜單以「熟悉卻新鮮」為核心，集結品牌歷年最受歡迎的經典菜色，同時推出臺南限定料理。經典項目包括臺北與臺中門市最受歡迎的 Smash Burger手工漢堡、香氣撲鼻的窯烤披薩與多款精釀啤酒，到特別為臺南創作的限定菜色——臺虎共同創辦人 Chris 自製搭配帶骨牛小排的醃料，主廚長時間熬煮的「洋蔥沾醬」也成為臺虎臺南菜單裡的亮點，還有讓人一見傾心的法式可麗餅，簡單卻迷人。

炸雞柳條$220（臺南限定）。（圖／品牌業者提供）



臺虎也在當日安排開幕一日限定的快閃優惠！從中午開始限量提供「路過就免費送」臺虎嗨啤招待、內用前 25 組客人（含當日訂位及現場客人）每組每位招待嗨啤乙杯，也準備了人人都可嗨、人人都有獎的扭蛋抽獎活動。12/20 – 01/31期間，刷國泰世華 CUBE 卡消費即享 9 折。

夏威夷香蒜蝦飯$520（臺南限定）。（圖／品牌業者提供）

帶骨慢燉牛NT$880（臺南限定）。（圖／品牌業者提供）

台灣烘焙業界盛事「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」自2020年至今歷經5年賽事，吸引無數烘焙職人參與。為持續推廣這起源自古羅馬時期的節慶糕點，今年將賽事華麗轉身為「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮 - 萊思克國王派探店之旅」活動，網羅5屆賽事前8強選手，參與這場線上結合實體的跑店活動，鼓勵消費者品嚐節慶糕點之餘，依活動辦法完成指定打卡任務，即有機會參與抽獎，獲得活動限定大禮包，活動即日起至2026年1月6日，限期20天。

全台最強國王派美味地圖出爐！邀集5屆冠軍賽精英、12家名店限時開跑。（圖／品牌業者提供）

此次「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮 - 萊思克國王派探店之旅」的12個店家，多數是歷屆參加「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」的獲獎選手，帶著精進的技術與市場經驗，以萊思克LESCURE AOP發酵奶油推出工藝與風味含金量更高的國王派產品。「萊思克國王派探店之旅」跑店地圖及活動詳情請點：https://reurl.cc/yKAmQq

河馬先生經典國王派950元7吋、150元/片。（圖／品牌業者提供）

奢華干邑品牌軒尼詩於農曆春節推出馬年賀歲限定系列，以動態奔馳的駿馬意象為設計主軸，向象徵能量、自由與前行力量的馬年精神致敬。今年的瓶身設計以溫潤的金屬銅光澤搭配深沉的礦石色呈現，融合瓶內流動的琥珀色酒液，勾勒出奔馳馬匹的優雅身影。整體風格兼具動感與細膩層次，不僅象徵新春新氣象，也寓意蓄勢待發的積極與嶄新願景。

軒馬奔騰．邁向新程，軒尼詩2026馬年新春限量珍藏系列禮盒。（圖／品牌業者提供）

2026年軒尼詩推出三款限量佳釀，包含軒尼詩V.S.O.P 2026馬年春節限量版（建議售價：新臺幣 $1,595）、軒尼詩X.O 2026馬年春節限量版（建議售價：新臺幣 $6,666），以及軒尼詩百樂廷2026馬年春節限量版（建議售價：新臺幣 $52,000），不僅是春節送禮的最佳選擇，更是年菜搭配與走春茶席間品飲的完美佳釀。

軒尼詩百樂廷2026馬年春節限量版，建議售價新臺幣$52,000。（圖／品牌業者提供）

軒尼詩馬年春節限量禮盒將於2026年1月初於全台限定菸酒、葡萄酒專賣店、大型量販店通路、連鎖頂級超市、7-ELEVEN等指定通路限量販售。

軒尼詩迎接2026馬年新春，推出年度匠心限量珍藏系列禮盒。（圖／品牌業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

