ENHYPEN六帥來台！ 千人擠爆信義區 JAKE萌喊「對不起」掀尖叫

【緯來新聞網】韓國人氣男團ENHYPEN今（5日）為PRADA微風南山店開幕來台，成員成訓撞冬奧行程未能來台，僅6名成員現身，但超高人氣依舊吸引超過千名粉絲擠爆微風南山周邊，尖叫聲不斷。

ENHYPEN來台參加PRADA開幕，NIKI（左起）、羲承、JAKE、禎元、善禹、Jay。（圖／陳明中攝）

PRADA微風南山店今開幕，ENHYPEN以品牌大使身分現身，這也是這也是繼去年成員禎元、善禹來台後，團員時隔一年再度訪台。許多粉絲為了近距離目睹偶像，前一晚就到場夜排，顯現出ENHYPEN的超高人氣。



ENHYPEN今一一為身上的穿搭做介紹，成員 JAKE分享時因抓不準翻譯時機，數度打斷主持人翻譯，他害羞地急忙雙手合十，用中文頻喊「對不起、對不起」，可愛模樣再次掀起全場尖叫。Jay則表示喜歡身上的淺綠色褲子，禎元也很滿意粉紅色下身，羲承則說喜歡身上簡約的大衣，NIKI也很中意身上的復古皮夾克。

ENHYPEN成員JAKE雙手合十道歉，模樣可愛。（圖／陳明中攝）

ENHYPEN得知粉絲們為了他們，前一晚就來夜排，也直呼感謝，禎元也代表發言，表達感謝，「謝謝這麼多人來現場，我們知道很多粉絲在外頭等，非常感謝。我們會繼續努力進行未來的活動，謝謝！」活動結束後，成員們也走出店外，跟等待已久的粉絲們揮手打招呼，讓現場粉絲直呼好感人。

ENHYPEN禎元感謝現場粉絲們排隊到場支持。（圖／陳明中攝）

ENHYPEN善禹向粉絲親切揮手。（圖／陳明中攝）

